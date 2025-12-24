Sénégal: L'Etat s'engage à soutenir la formation des marins pour plus de maitrise dans la sécurité maritime

Dakar — La ministre des Pêches et de l'Economie maritime Fatou Diouf s'est engagée mardi, à Dakar, à soutenir la formation maritime et à améliorer l'employabilité des gens de mer, lors de la cérémonie de remise de certificats à 306 marins sénégalais.

Mme Diouf a exprimé l'engagement ferme de son département "à soutenir la formation maritime, à améliorer l'employabilité des gens de mer et à accompagner la modernisation du secteur maritime et de l'économie bleue, piliers stratégiques de la vision Sénégal 2050".

La ministre intervenait lors de la cérémonie de remise de certificats à 306 jeunes marins sénégalais, grâce à l'octroi de bourses offertes par l'Agence nationale des affaires maritimes (ANAM), dans le cadre de deux sessions de formation organisées en 2023 et en 2025.

"Cette deuxième session (2025) a permis l'enrôlement de 241 matelots chargés de cars à la passerelle, 65 mécaniciens chargés de cars à la machine, soit un total de 306 marins sénégalais formés au pont et à la machine", a détaillé la ministre des Pêches et de l'Economie maritime.

Le but recherché à travers ce vaste programme de formation maritime est d'accompagner le processus de massification de l'emploi maritime par l'outillage des gens de mer, l'amélioration de leurs connaissances sous la réglementation internationale en matière de navigation et de sûreté maritime ainsi que la facilitation de leur insertion à bord des unités offshores, a expliqué , Fatou Diouf.

"Que vous exerciez au pont ou à la machine, vos compétences sont essentielles au bon fonctionnement des navires de pêche, de commerce ainsi que des plateformes et unités offshore", a-t-elle lancé aux récipiendaires.

Organisés en 2023 et en 2025, ces deux sessions pilotes de formation ont permis d'acquérir des compétences essentielles pour la sécurité et la performance en mer, a dit le directeur général de l'Agence nationale des affaires maritimes, Bécaye Diop.

Elles "ont pour fondement les standards internationaux du code STCW (sigle anglais) -La Convention internationale sur les normes de formation, de certification et de veille personnel des navires de pêche-. Elles ont été renforcées par l'apprentissage de la langue anglaise", a souligné M. Diop.

"La deuxième session de 2025 a été articulée autour de deux volets majeurs, la passerelle et la machine, avec des modules couvrant la gouverne du navire, la tenue de car, la baie visuelle et auditive, la gestion des urgences ainsi que la maîtrise des systèmes électriques et des chaudières", a-t-il fait savoir.

Le DG de l'ANAM a, en outre, annoncé la réhabilitation de l'École nationale de formation maritime pour en faire un centre moderne et performant, la construction d'une Académie maritime nationale pour la formation des officiers et des spécialistes des métiers de la mer; ainsi que la création d'un centre régional de formation aux métiers de la mer.

Il assuré que l'ANAM travaille en partenariat avec des structures de financement de la formation professionnelle et des acteurs privés pour la mise en place de financements gratuits ou fortement subventionnés afin de rendre la formation accessible à tous.