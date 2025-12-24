Afrique: CAN 2025 - Pape Thiaw salue le 'sérieux' des Lions après la victoire contre le Botswana

Le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, Pape Thiaw s'est félicité du "sérieux" affiché par ses joueurs contre le Botswana, soulignant l'importance de bien débuter le tournoi.

Le Sénégal a battu, 3-0, le Botswana, lors du premier match du groupe D de la Coupe d'Afrique des nations de football 2025 au Maroc.

"L'équipe a été sérieuse, elle a respecté les consignes et a fait le travail. C'était important de bien débuter la compétition en gagnant le premier match ", a déclaré le technicien sénégalais, en conférence de presse d'après match.

Il a insisté pour saluer "la détermination de ses joueurs à obtenir la victoire".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Face à un adversaire bien organisé défensivement, le Sénégal a dû faire preuve de patience, selon Thiaw.

"Nous avions en face une équipe avec un bloc compact qui nous a posé des problèmes. Nous pouvions marquer plus de buts, mais il faut féliciter leur gardien, qui a été très fort ", a-t-il reconnu.

Le technicien sénégalais a également insisté sur la capacité de son équipe à évoluer dans plusieurs schémas tactiques.

"Nous sommes venus avec plusieurs systèmes. Notre projet de jeu est étudié en permanence et nous devons pouvoir basculer d'un système à un autre pour faire face à l'adversaire", a-t-il expliqué, estimant que son équipe a bien maîtrisé les transitions défensives face à une formation solide et dangereuse en contre.

Il a rappelé "qu'il n'y a pas de match facile", à ce niveau de la compétition.

Se projetant sur la prochaine rencontre de samedi contre la République démocratique du Congo (15h GMT), vainqueur lui aussi de son premier match devant le Bénin (1-0), Pape Thiaw s'attend à une opposition différente.

"Ils arriveront avec un esprit revanchard, mais nous prenons les choses match par match. Nous allons bien préparer cette rencontre", a-t-il assuré, faisant référence au match joué à Kinshasa lors des éliminatoires du Mondial 2026.

Selon Pape Thiaw, le Sénégal dispose désormais de trois jours pour corriger les erreurs et espère que son équipe va "monter en puissance" pour la suite de la compétition.

Mané, Jackson et Sabaly félicités pour leur impact dans le jeu

"Sadio Mané a fait un bon match. Il lui a manqué le but. Sur la première action, il fixe la défense. C'est un grand joueur, il va se rectifier. C'est un joueur important pour notre effectif", s'est réjoui Thiaw.

Il à félicité Nicolas Jackson pour son doublé. "Il y a eu du beau travail derrière. Nicolas est un joueur qui a besoin de confiance et je pense que ses deux buts vont lui servir pour le reste de la compétition. Il est l'homme du match et il le mérite", a-t-il dit de l'attaquant du Bayern de Munich.

"A chaque fois que Cheikh Sabaly entre sur le terrain, il délivre une passe ou marque. C'est à l'image du groupe. J'ai 28 titulaires, le joueur qui doit être titulaire le sera", a soutenu Pape Thiaw.