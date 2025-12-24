Sénégal: Les autorités ont décidé de booster l'Agropole Sud (coordinatrice nationale)

Les autorités ont décidé de booster l'Agropole Sud en termes de superficies et de plateformes logistiques, a indiqué, mardi, la coordinatrice nationale du Programme national de développement des Agropoles du Sénégal (PNDAS), Aïssatou Ndiaye.

"Dans le cadre des nouvelles orientations, il y a une décision d'étendre la superficie des parcs agro-industriels entre 50 et 100 hectares, de transformer les plateformes logistiques en véritables parcs industriels intégrant systématiquement la transformation, et de diversifier les filières agricoles à fort potentiel", a déclaré Mme Ndiaye.

Elle présentait au chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, les caractéristiques de l'Agropole Sud, qui couvre les régions de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou, en présence du ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, et de plusieurs responsables du gouvernement.

"Cette initiative, inscrite dans le cadre de l'Agenda national de transformation Sénégal 2050, bénéficie d'un financement additionnel de 41,4 milliards de francs CFA pour 2026", a-t-elle expliqué.

L'Agropole Sud vise à créer un environnement favorable à l'investissement privé et à renforcer durablement les capacités de production dans les trois régions concernées.

À terme, le projet prévoit la création de 14 500 emplois directs, 35 000 emplois indirects et la mobilisation de 125 milliards de francs CFA d'investissements privés, a révélé la coordinatrice nationale du PNDAS.

Deux parcs, à Adéane et à Kolda, sont déjà en phase de finalisation. Plus de 810 000 plants greffés ont été distribués et près de 100 PME/PMI accompagnées, consolidant ainsi 1 188 emplois, a-t-elle ajouté.

L'Agropole Sud s'affirme comme un levier stratégique pour la souveraineté alimentaire, la transformation locale et le développement industriel durable en Casamance.