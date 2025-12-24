Sénégal: Thiès - Un officiel rappelle l'option du pays d'aller vers le mix énergétique

Thiès — Le chargé de projets à la Direction du changement climatique, de la transition écologique et du financement vert, Ousseynou Ndione, a réaffirmé, mardi, à Thiès, l'option du Sénégal d'aller vers le mix énergétique pour pouvoir profiter de ses ressources notamment le pétrole et le gaz.

"La stratégie c'est d'aller vers le mix énergétique, et c'est l'option du Sénégal pour pouvoir profiter de ses ressources notamment le pétrole et le gaz qui ont été découverts pour les exploiter le maximum possible, permettre à notre pays de se développer", a fait savoir M. Ndione, relevant qu'actuellement, le Sénégal est à 30 % de mix énergétique.

Ousseynou Ndione intervenait lors d'un atelier organisé par le Conseil national de concertation et de coopération des ruraux (CNCR), sur l'étude d'impact des politiques publiques climatiques sur les jeunes.

"L'objectif, c'est d'aller vers 40 % de mix énergétique", a-t-il poursuivi, soulignant que le Sénégal est sur deux volets: exploiter ses ressources pétrolières et gazières, mais également réduire ses émissions à travers le développement des énergies renouvelables.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'énergie solaire, l'hydroélectrique ou l'éolienne vont permettre de participer à cet effort mondial de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Le Sénégal s'est engagé à travers l'Accord de Paris à "réduire ses émissions de gaz à effet de serre", mais également à "s'adapter aux questions de changement climatique", a-t-il rappelé.

Selon lui, cet atelier est l'occasion de partager ces politiques climatiques avec les jeunes du CNCR, pour leur doter d'outils qui leur permettront de mieux s'impliquer, mieux s'imprégner des questions de changement climatique au niveau national.