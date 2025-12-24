Sénégal: Thiès - Un officiel rappelle l'option du pays d'aller vers le mix énergétique

23 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Thiès — Le chargé de projets à la Direction du changement climatique, de la transition écologique et du financement vert, Ousseynou Ndione, a réaffirmé, mardi, à Thiès, l'option du Sénégal d'aller vers le mix énergétique pour pouvoir profiter de ses ressources notamment le pétrole et le gaz.

"La stratégie c'est d'aller vers le mix énergétique, et c'est l'option du Sénégal pour pouvoir profiter de ses ressources notamment le pétrole et le gaz qui ont été découverts pour les exploiter le maximum possible, permettre à notre pays de se développer", a fait savoir M. Ndione, relevant qu'actuellement, le Sénégal est à 30 % de mix énergétique.

Ousseynou Ndione intervenait lors d'un atelier organisé par le Conseil national de concertation et de coopération des ruraux (CNCR), sur l'étude d'impact des politiques publiques climatiques sur les jeunes.

"L'objectif, c'est d'aller vers 40 % de mix énergétique", a-t-il poursuivi, soulignant que le Sénégal est sur deux volets: exploiter ses ressources pétrolières et gazières, mais également réduire ses émissions à travers le développement des énergies renouvelables.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'énergie solaire, l'hydroélectrique ou l'éolienne vont permettre de participer à cet effort mondial de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Le Sénégal s'est engagé à travers l'Accord de Paris à "réduire ses émissions de gaz à effet de serre", mais également à "s'adapter aux questions de changement climatique", a-t-il rappelé.

Selon lui, cet atelier est l'occasion de partager ces politiques climatiques avec les jeunes du CNCR, pour leur doter d'outils qui leur permettront de mieux s'impliquer, mieux s'imprégner des questions de changement climatique au niveau national.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.