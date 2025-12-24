Sénégal: Poste de santé de Passy - Des agents réclament leur recrutement dans la fonction publique

Fatick — Des travailleurs du district sanitaire de Passy (Foundiougne) ont réclamé au ministère de la Santé, leur recrutement dans la fonction publique pour renforcer le système de santé et lutter contre la précarité dans la zone.

"La totalité du personnel de santé du district sanitaire de Passy vit dans la précarité à cause d'un manque de titularisation. Ils sont pour la plupart pris en charge par les comités de santé avec des rémunérations moyennant 80.000 FCFA par mois", a déploré Ibrahima Kouta, infirmier d'état au district de Passy.

Il s'exprimait lors d'un point de presse organisé pour interpeller le gouvernement sur la situation des agents de santé qui attendent leur intégration dans la fonction publique depuis plus de 10 ans.

M. Kouta a indiqué que sur les 17 postes de santé de Passy, seuls trois comptent un personnel permanent. "Nous avons 16 postes de santé et le centre de santé. Dans ces structures, des agents attendent depuis cinq, dix et quinze ans", a-t-il ajouté.

Selon lui, dans certains postes de santé, des comités de santé assurent la rémunération de l'infirmier-chef de poste et de la sage-femme. "Le reste du personnel diplômé fait du bénévolat, on peut dire", a souligné Ibrahima Kouta.

Le gouvernement a promis, en octobre dernier, de recruter des médecins, infirmiers, sages-femmes et techniciens pour renforcer le système de santé.