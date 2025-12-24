Sénégal: Campagne arachidière - Le collectif des délégués de la SONACOS sensibilise sur la qualité des graines d'arachide

Louga — Une délégation du collectif des délégués de la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal a bouclé, mardi à Louga, une tournée nationale visant à sensibiliser les producteurs sur la nécessité de mettre à la disposition des usines de la SONACOS des graines d'arachide de bonne qualité.

"Nous sommes aujourd'hui à la SONACOS de Louga, au terme d'une tournée que nous avons entamée à Ziguinchor, Sédhiou, Kaolack et Diourbel, pour échanger avec les producteurs sur la campagne de commercialisation de l'arachide", a déclaré Ken Bougoul Faye, membre des délégués de la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal.

"Parler de la campagne, c'est parler de l'arachide et parler de l'arachide, c'est forcément parler de la SONACOS", a-t-elle dit.

Le collectif des délégués de la SONACOS a rendu visite à la gouverneure de Louga, effectué des visites de courtoisie auprès de guides religieux, rencontré des opérateurs économiques et échangé avec les populations pour les encourager à vendre leurs arachides à la SONACOS, "comme ce fut le cas l'année dernière avec une très bonne réussite", a indiqué Mme Faye.

Elle a rappelé que la SONACOS s'est fixé, pour la présente campagne, un objectif d'achat de 250 000 tonnes d'arachide.

"C'est pourquoi, nous demandons à tous les producteurs de venir vendre leurs récoltes à la SONACOS, tout en insistant sur la qualité des arachides livrées", a-t-elle souligné, tout en déplorant les pertes enregistrées lors de la campagne précédente, dues notamment à la présence de sable dans certaines livraisons.

"Après les contrôles et les abattements, ce sont parfois les mêmes personnes qui vont dans les médias pour ternir l'image de la SONACOS, ce qui ne renforce en rien notre entreprise", a-t-elle regretté.

Face à cette situation, il a annoncé "des mesures fermes" prises par la nouvelle direction générale.

"Cette année, nous prônons la tolérance zéro en matière de qualité. La qualité est la marque de fabrique de la SONACOS et tout le monde le sait", a insisté Ken Bougoul Faye, évoquant également des tentatives de fraude récemment signalées dans les médias.

La tournée s'est achevée à Louga par une assemblée générale avec les agents de la SONACOS.

"Cette rencontre nous a permis de recueillir leurs doléances et préoccupations, que nous transmettrons à la direction générale dès notre retour, afin que des solutions appropriées puissent être apportées", a conclu Ken Bougoul Faye.