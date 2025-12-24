Sénégal: LYNAQE de Ziguinchor - Le président Faye insiste sur la qualité et le respect des délais de construction

Sindone (Ziguinchor) — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a insisté, mardi, sur le respect strict des délais, la maîtrise des coûts et la qualité des travaux de construction du Lycée nation-armée pour la qualité et l'équité (LYNAQE) de Ziguinchor.

Le chef de l'État s'exprimait lors de la cérémonie de pose de la première pierre de cette infrastructure éducative, à Sindone, dans la commune d'Adéane.

"Il faut un respect strict des délais, la maîtrise des coûts et la qualité des travaux de construction de ce Lycée nation-armée pour la qualité et l'équité (LYNAQE) de Ziguinchor", a dit le président de la République en visite dans la région depuis, samedi.

Le président Faye a rappelé que le coût global du projet est estimé à 10,107 milliards de francs CFA, soulignant que ce montant ne devra en aucun cas être dépassé.

Il a appelé les services compétents à une gestion rigoureuse des ressources publiques allouées à ce chantier.

Insistant sur l'exigence de qualité, il a estimé qu"'en 2025, il est impératif de construire des bâtiments capables de durer plus de cent ans".

À cet effet, il a exhorté le ministère en charge des Infrastructures à veiller scrupuleusement au respect des normes techniques les plus élevées, afin de garantir la durabilité et la sécurité de l'ouvrage.

Le concept des LYNAQE s'inscrit, selon lui, dans la vision des autorités visant à transformer en profondeur le système éducatif sénégalais.

L'approche armée-nation, a-t-il expliqué, renvoie à une démarche globale consistant à "armer la nation", notamment la jeunesse, avec des outils intellectuels, civiques et moraux adaptés aux défis contemporains et futurs.

"L'objectif est de préparer les jeunes générations à assurer la relève et à poursuivre la construction du Sénégal voulue par les autorités", a déclaré le président de la République, appelant à la livraison du LYNAQE de Ziguinchor dans les délais requis.

Le futur établissement est présenté comme une infrastructure éducative moderne destinée à renforcer l'excellence et l'équité dans le système éducatif sénégalais.

Il comprendra quatre blocs pédagogiques R+1, un bâtiment administratif, une bibliothèque numérique, un amphithéâtre, un foyer, un réfectoire, une infirmerie, des terrains multisports, un gymnase avec piscine, ainsi qu'une centrale solaire.

Le projet intègre également des infrastructures d'hébergement avec deux blocs R+2 pour les filles et deux blocs R+2 pour les garçons, des logements administratifs, des logements pour les enseignants, le personnel et les gardiens, ainsi qu'une chambre de passage destinée aux enseignants.

Sur le plan des équipements techniques, l'établissement sera doté d'un château d'eau, d'un réseau de stockage de 200 m³, de quatre ascenseurs et de parkings intérieurs et extérieurs totalisant 92 places, dont une partie sera alimentée par un système solaire.