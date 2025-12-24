Sénégal: Microfinance - Des acteurs outillés sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Dakar — Des représentants d'institutions de microfinance ont bénéficié d'une formation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de prolifération des armes, a constaté l'APS..

"Cette formation permet d'être en conformité avec les exigences réglementaires nationales, en vue de consolider la résilience et la crédibilité du secteur. Nous sommes dans un environnement marqué par l'intensification des risques liés au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme et à la prolifération des armes de destruction massive", a expliqué la secrétaire générale du ministère de la Microfinance, de l'Economie sociale et solidaire, Ndeye Déguène Sow.

Elle s'exprimait lors de l'ouverture à Dakar d'un atelier de formation organisé par le Fonds d'impulsion de la microfinance (FIMF) en collaboration avec la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) et la Direction de la réglementation et de la supervision des systèmes financiers décentralisés (DRS-SFD).

L'objectif de cette rencontre est de sensibiliser les acteurs sur les enjeux et les risques liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme dans le secteur de la microfinance.

"Les institutions de la microfinance doivent être sécurisées. Cela permet une meilleure sécurité des transactions, car elles sont les moteurs de l'économie sociale et solidaire", a relevé Ndeye Déguène Sow.

Elle estime que l'économie sociale et solidaire fait partie des objectifs majeurs de la Stratégie nationale de développement (SND) 2025-2029 mise en place par les pouvoirs publics.

La SND est inscrite dans l'Agenda national de transformation Sénégal 2050 "qui place la souveraineté, la justice et la prospérité partagée au coeur de la transformation structurelle de notre modèle de développement économique et social".

"Cette haute vision stratégique appelle à une crédibilité et une sécurité de tout l'écosystème de l'économie sociale et solidaire", a ajouté la secrétaire générale du ministère de la Microfinance, de l'Economie sociale et solidaire.

A l'issue de cet atelier, les participants devront être outillés par rapport au cadre juridique et réglementaire applicable aux institutions de la microfinance en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

Le ministère de la Microfinance, de l'Economie sociale et solidaire envisage aussi de faire bénéficier aux acteurs d'autres sessions de formation en vue de renforcer leurs compétences techniques en matière d'identification, de prévention et de déclaration des opérations suspectes.