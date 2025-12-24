Le Chef de l'État a visité le 23 décembre 2025, le Parc agro-industriel d'Adéane (département de Ziguinchor), une infrastructure majeure du projet Agropole Sud, qui traduit concrètement sa vision de l'amélioration du cadre des investissements, dans ses dimensions, physique, productive et territoriale.

Selon la Présidence de la République dans un communiqué de presse publié sur son site Internet, à travers ce parc, l'État met en place un environnement structuré, sécurisé et fonctionnel, destiné à permettre aux entreprises de s'implanter, de se développer et de créer de la valeur ajoutée au plus près des bassins de production.

Le Président de la République a invité les acteurs économiques à saisir pleinement cette opportunité, à exploiter les potentiels agricoles et industriels disponibles et à contribuer activement au développement économique et social durable de la Casamance.

Cette initiative, précise-t-on, s'inscrit dans une vision claire et assumée : faire de la transformation locale des produits agricoles un levier de souveraineté économique, de création d'emplois et de prospérité partagée, conformément aux orientations de la Vision Sénégal 2050.

«Les impacts attendus sont majeurs. Le projet Agropole Sud vise un taux de transformation porté à 60 %, la création de plus de 14 500 emplois directs et d'environ 35 000 emplois indirects, ainsi que la mobilisation de 125 milliards de FCFA d'investissements privés, au bénéfice des jeunes, des femmes et des producteurs locaux », explique la Présidence de la République.

À cette occasion, renseigne la même source, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a annoncé l'inscription d'un budget complémentaire de 41 milliards de FCFA dans la loi de finances 2026, en faveur de l'Agropole Sud, afin d'accélérer la montée en puissance du projet et d'en maximiser les retombées économiques et sociales.

Par cette décision, note le communiqué, le Chef de l'État réaffirme son leadership et sa détermination à bâtir une économie productive, inclusive et territorialisée, dans laquelle l'État crée le cadre, le secteur privé investit et les populations bénéficient directement des fruits de la croissance.

La Présidence de la République soutient que l'Agropole Sud s'impose ainsi comme un modèle structurant de transformation économique, appelé à être étendu et répliqué dans d'autres régions du Sénégal.