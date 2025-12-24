Congo-Kinshasa: Est du pays - Le PAM appelle à un financement d'urgence de 67 millions USD

Le Programme alimentaire mondial (PAM) se dit préoccupé par le regain de violence dans la province du Sud-Kivu. L'agence onusienne appelle, dans un communiqué publié mardi 23 décembre, à un financement d'urgence de 67 millions de dollars pour maintenir son assistance au cours des trois prochains mois.

Le PAM indique également avoir besoin de 350 millions de dollars pour poursuivre ses opérations en RDC. À cela s'ajoutent des appels de fonds de 39 millions de dollars pour le Burundi et de 17 millions pour le Rwanda, dans un contexte de sous-financement chronique qui menace de suspendre l'aide vitale à des millions de personnes.

Si des stocks alimentaires ont pu être prépositionnés dans certaines zones affectées, le PAM prévient que, sans ressources supplémentaires immédiates, ses opérations pourraient être rapidement interrompues.

Selon l'agence, 2,8 millions de personnes sont déjà confrontées à une insécurité alimentaire aiguë dans la province, dont près d'un million en situation d'urgence. D'ici janvier 2026, le nombre de personnes touchées pourrait être multiplié par sept.

« Cette crise alimentaire risque de s'aggraver si des mesures urgentes ne sont pas prises », avertit dans un communiqué Cynthia Jones, représentante intérimaire du PAM en RDC.

Les violences ont également provoqué des mouvements de fuite vers les pays voisins. Au Burundi, le PAM soutient près de 94 000 nouveaux arrivants congolais par la distribution de repas chauds dans les centres de transit. Au Rwanda, jusqu'à 1 000 personnes ont bénéficié d'une assistance alimentaire et nutritionnelle d'urgence.

Cependant, l'agence prévient que ses marges de manœuvre sont quasi inexistantes. Lundi, le PAM a annoncé avoir amputé de 75 % les rations alimentaires destinées aux réfugiés au Burundi.

« Sans aide d'urgence et sans financement supplémentaire, nous ne pouvons pas répondre à une crise qui est au bord d'une catastrophe alimentaire », insiste Cynthia Jones.