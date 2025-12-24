Togo: Dussey en mode père Noël des enfants du personnel de son ministère

Malgré un agenda toujours chargé, parcourant tout le monde entier, serrant les mains des grands décideurs du monde, et continuer par oeuvrer pour un meilleur positionnement du Togo dans le concert des nations, le ministre togolais des Affaires Étrangères, de la Coopération, de l'Intégration africaine et des Togolais de l'extérieur, en bon parent, trouve aussi du temps pour les tout-petits, la relève de demain. Et c'est en bon père Noël que le ministre professeur Robert Dussey est allé à la rencontre des enfants ce 23 Décembre 2025, histoire de leur apporter de la joie en cette fin d'année et à quelques heures de la fête de Noël.

En effet, le chef de la diplomatie togolaise a offert des cadeaux aux enfants du personnel de son ministère. Ce fut en présence de Wang Min, l'ambassadrice de la Chine au Togo ainsi que des agents du département et leurs familles.

Il s'agit ainsi d'une tradition que l'homme tient toujours à cœur et a toujours respecté depuis qu'il tient ce portefeuille. Une fois encore, les enfants ont une fois encore reçu des cadeaux, dans une ambiance festive. Et comme c'est souvent le cas à ces genres d'occasion, ce fut un moment de joie partagée, rappelant à tous que la cohésion humaine reste bel et bien un levier incontournable pour l'action publique et le rayonnement du Togo dans le concert des nations du monde.

Parlant au nom du ministère, le Secrétaire général, Afo Salifou, est revenu sur la dimension sociale et hautement symbolique de cette initiative qui concourt au partage de la magie de Noël. Aussi a-t-il souligné la complémentarité avec la vision du gouvernement, vision impulsée par le Président du Conseil, Faure Gnassingbé. Il s'agit de promouvoir la solidarité, la fraternité et le sentiment d'appartenance au sein de l'administration publique.

En fait, a indiqué M. Afo salifou, « le ministère des affaires étrangères n'est pas seulement une institution au service de la diplomatie togolaise, mais aussi une grande famille attentive au bien-être de ses agents et à l'épanouissement de leurs enfants. Ces moments de partage contribuent à renforcer les liens humains qui fondent l'efficacité et la stabilité des institutions ».

S'il a invité les enfants à la culture de l'excellence dans les études, le respect et la solidarité, tous des valeurs qui sont chères au ministère et indispensable pour la construction d'un avenir plus solide pour le pays.

Enfin, a aussi exprimé le SG du ministère, toute la reconnaissance du département à l'Ambassade de la République populaire de Chine qui ne cesse d'accompagner cette initiative. Ce qui d'après lui vient traduire la qualité des relations d'amitié et de coopération entre le Togo et la Chine, des relations qui incontestablement dépassent le cadre diplomatique.

Bonne fête de la naissance du Christ à toute la relève de demain de notre pays.