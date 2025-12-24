Congo-Kinshasa: Marche de soutien au M23 dans l'Est - Le Gouvernement dénonce « manipulation et prise d'otages » des civils

Le Gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC) condamne fermement l'instrumentalisation des populations de l'Est du pays, « contraintes » d'organiser des marches de soutien au M23 et de dénoncer les pressions américaines appelant au retrait de ce groupe rebelle.

Dans un communiqué publié le mardi 23 décembre 2025 par le ministère de la Communication et des Médias, l'Exécutif exprime sa plus grande fermeté face à ces pratiques qualifiées de « manipulation politique et de prise d'otages collectives des civils ».

Le document précise que des marches ont été signalées notamment à Uvira le 16 décembre, à Kamanyola le 19 décembre, à Goma le 22 décembre, ainsi qu'à Bukavu et Sake le 23 décembre.

Le Gouvernement dénonce ces actes inacceptables, consistant à forcer des civils, y compris femmes et jeunes, à participer à des manifestations soutenant une présence militaire étrangère illégitime. Ces manœuvres, selon le Gouvernement, relèvent d'une manipulation politique et psychologique des communautés locales, assimilable à une prise d'otages collective.

L'Exécutif rappelle que l'utilisation des civils comme boucliers humains ou instruments de propagande porte gravement atteinte à la souveraineté nationale et constitue un crime contre la dignité humaine. Il avertit que ces violations répétées des droits fondamentaux entraîneront des sanctions sévères et ne resteront pas impunies.

Dans ce document, le Gouvernement réaffirme sa détermination à protéger les populations, à restaurer l'autorité de l'État sur tout le territoire et à poursuivre en justice les auteurs et commanditaires de ces actes. Enfin, il réitère son engagement dans les processus de paix en cours, pour un retour durable de la paix, de la stabilité et du développement dans l'Est de la RDC et la région des Grands Lacs.