Afrique: Sébastien Desabre après RDC - Bénin - « On n'a pas fait le match qu'on attendait, mais c'était important de gagner »

Sébastien Desabre, sélectionneur des Léopards de la RDC, s'est dit satisfait de la victoire 1-0 contre le Bénin lors de l'entrée en lice à la CAN Maroc 2025, tout en regrettant un match en deçà des attentes. Lors de la conférence d'après match, il a souligne l'importance des trois points pour lancer la campagne du groupe D, malgré des difficultés à imposer le jeu de possession.

« On n'a pas fait le match qu'on attendait, on a eu du mal à se lâcher dans notre jeu de possession. C'est important de gagner aujourd'hui pour rendre nos fans heureux. On est content de s'imposer, ce n'est pas facile d'entrer dans une compétition par une victoire. Mais quand on analyse un peu la rencontre », a-t-il déclaré lors de la conférence d'après match le 23 décembre.

Pour lui, le score pouvait être mieux qu'un but à zéro : « On a concédé beaucoup d'occasions, je pense qu'on aurait pu faire la différence sur une ou deux situations le plus vite possible pour se mettre à l'abri, rester à un zéro à 15 ou 20 minutes de la fin, c'est toujours le même scénario, il faut protéger son but plutôt que d'essayer d'attaquer », a-t-il expliqué, se félicitant également d'avoir gagné sans encaisser le moindre but.

Préparation du match contre le Sénégal

À propos du choc du 27 décembre face aux Lions de la Teranga, Desabre anticipe une rencontre intense : « C'est vrai que c'est intéressant de continuer sur une série qui me semble de 10 victoires simplement avec une défaite contre le Sénégal. Donc, nous allons nous préparer, on va prendre le match du Sénégal comme un autre match. »

Il relativise la défaite 1-3 en éliminatoires Mondial à Kinshasa : « Ici au Maroc, c'est une autre compétition, qui est la Coupe d'Afrique des Nations. »