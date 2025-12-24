Cote d'Ivoire: Accessibilité au numérique - L'Ansut dote la gare Yaya Fofana de Koumassi d'un abri connecté

La direction générale de l'Agence nationale du service universel des télécommunications/Tic a officiellement ouvert le site.

L'Ansut s'est donné pour challenge de doter des gares routières d'abris connectés où les voyageurs bénéficient d'une connexion Internet gratuite via Wi-Fi ainsi que des bornes de rechargement pour leurs téléphones et ordinateurs pendant leur temps d'attente.

A cet effet, la gare intercommunale Yaya Fofana de Koumassi a été doté d'un abri connecté inauguré le 19 décembre, par la direction générale de l'Ansut, en présence des acteurs du transport de la commune, d'autorités communales et des représentants du ministère de la Transition numérique et de la Digitalisation et de celui des Transports.

« Nous avons initié ce programme des abris connectés, appelés abris Ansut, pour déployer la connectivité Internet gratuitement. Un temps de connectivité qui permet, en cas d'urgence, de pouvoir amener certains messages. L'usager a entre 15 et 30 minutes de connexion à internet gratuites », a informé Gilles-Thierry Beugré, directeur général de l'Ansut.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ajoutant que cette innovation permettra aux voyageurs de communiquer via internet ou de charger leur téléphone en attendant leur véhicules. Ces abris, a-t-il souligné, deviendront de véritables points d'accès au numérique, ce qui favorisera l'information, l'inclusion et les opportunités pour les usagers.

« Avec les abris connectés, l'Ansut rapproche les populations et bâtit un service universel des télécommunications concret. L'Abri de Koumassi est le site pilote. D'ici la fin de l'année, nous procéderons à l'ouverture de celui de Dabou et ensuite Yopougon », a-t-il instruit.

Aussi, il a informé que cette année, 210 localités ont été couvertes par la connectivité internet. A peu près 400 000 personnes qui n'avaient pas accès à internet sont aujourd'hui connectées, donc intégrées dans le développement numérique.

« Le service universel ne doit pas rester à distance des populations. Il doit s'installer au plus près de leur quotidien. C'est avec cette responsabilité que l'Ansut conduit sa mission, dans le cadre de la confiance accordée par le Président de la République, Alassane Ouattara, pour déployer le Service universel des télécommunications sur l'ensemble du territoire national », s'est, pour sa part, exprimé Yacouba Bamba, président de l'Ansut.

Il a ensuite expliqué qu'en connectant une gare de transport public, l'Ansut relie les infrastructures physiques aux infrastructures numériques et fait du numérique un accélérateur de services publics.

L'Abri connecté de la gare Yaya Fofana de Koumassi est doté d'un panneau solaire, de la connexion wifi et d'une vingtaine de ports Usb pour charger les téléphones.