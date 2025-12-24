Afrique: Tunisie - Ouganda (3-1) - Les Aigles de Carthage lancent leur CAN 2025 en patron

La Tunisie a parfaitement entamé sa campagne à la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 en s'imposant avec autorité face à l'Ouganda (3-1), mardi 23 décembre 2025, au Stade annexe olympique du Complexe sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat. Une entrée en matière réussie qui place d'emblée les Aigles de Carthage parmi les équipes ambitieuses du groupe C.

Dès l'entame, les Tunisiens affichent leurs intentions. Maîtres du jeu et bien en place tactiquement, ils prennent rapidement l'ascendant sur des Ougandais trop prudents. Cette domination est récompensée dès la 10e minute, lorsque Elyes Skhiri conclut une belle action collective par une frappe précise, ouvrant ainsi le score pour la Tunisie.

Sans relâcher la pression, les hommes de Samy Trabelsi poursuivent leur emprise sur la rencontre. Juste avant la pause, Elias Achouri double la mise à la 40e minute, concluant avec sang-froid dans la surface après une phase offensive bien construite. À la mi-temps, la Tunisie mène logiquement 2-0.

Au retour des vestiaires, le scénario reste inchangé. Solides défensivement et efficaces dans la projection offensive, les Aigles de Carthage confirment leur supériorité. Elias Achouri, très en vue, s'offre un doublé à la 64e minute grâce à une finition implacable, scellant pratiquement le sort de la rencontre.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'Ouganda sauve l'honneur dans le temps additionnel par Denis Omedi (90+2), profitant d'un léger relâchement tunisien en fin de match. Un but sans conséquence sur l'issue de la rencontre, tant la Tunisie a maîtrisé les débats.

En conférence d'après-match, le sélectionneur ougandais Paul Put a reconnu les limites de son équipe : « Nous leur avons témoigné trop de respect. À la CAN, il faut gagner les duels et être agressifs. Ce que nous n'avons pas su faire. »

De son côté, Elias Achouri, désigné TotalEnergies Homme du Match, a salué le collectif tunisien et le soutien du public : « Merci à mes coéquipiers et aux supporters venus malgré la pluie. J'espère que nous les avons rendus fiers. »

Avec ce succès convaincant, la Tunisie envoie un message fort à ses adversaires et affiche clairement ses ambitions dans cette CAN 2025.