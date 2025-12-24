Afrique: CAN 2025 - Le Nigeria s'impose d'entrée face à la Tanzanie, Lookman en patron

Le Nigeria a parfaitement lancé sa campagne à la TotalEnergies Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 en s'imposant face à la Tanzanie (2-1), mardi soir au stade de Fès. Sérieux, dominateurs mais parfois mis sous pression, les Super Eagles ont su faire la différence grâce à leur talent offensif et au sang-froid d'Ademola Lookman, auteur du but décisif.

Dès les premières minutes, les Nigérians ont affiché leurs intentions, monopolisant le ballon et installant durablement le jeu dans le camp tanzanien. Victor Osimhen, très actif, a donné le ton en obligeant la défense adverse à un sauvetage in extremis sur sa ligne. Cette domination a fini par être récompensée à la 36e minute. Sur un corner joué à deux, parfaitement exécuté par Alex Iwobi, Semi Ajayi a surgi au second poteau pour placer une tête puissante et ouvrir le score.

Logiquement devant à la pause (1-0), le Nigeria est revenu des vestiaires avec la même intensité. Osimhen a même cru doubler la mise après seulement 47 secondes de jeu, mais son but a été annulé pour une position de hors-jeu confirmée par la VAR.

Ce coup d'arrêt a brièvement redonné espoir à la Tanzanie. Profitant d'un moment de flottement défensif, Charles M'Mbowa a égalisé à la 50e minute, en coupant parfaitement une ouverture lumineuse de Novatus Dismas dans le dos de la défense nigériane. Mais la réaction des Super Eagles a été immédiate. Moins d'une minute plus tard, Ademola Lookman, sacré Meilleur Joueur Africain 2024, a fait parler toute sa classe en enroulant une frappe somptueuse depuis l'entrée de la surface, laissant le gardien tanzanien sans réaction.

Malgré une fin de match disputée et plusieurs tentatives tanzaniennes, dont une grosse occasion manquée par Ibrahim Hamad à deux minutes du terme, le Nigeria a tenu bon. Cette victoire permet aux Super Eagles de réussir une entrée en matière convaincante, tout en affichant des marges de progression.

Réaction

Élu Homme du match TotalEnergies, Semi Ajayi s'est réjoui de cette victoire inaugurale :

« Marquer pour son pays procure toujours une sensation particulière, surtout dans un match qui lance le tournoi. Nous avons réalisé une CAN remarquable en Côte d'Ivoire et nous nous appuyons sur cette expérience. Cette équipe ne dépend pas uniquement de ses attaquants pour marquer. Il y a du positif, mais aussi des aspects à corriger pour mieux maîtriser nos matches à l'avenir. »