Afrique: CAN 2025 - Le Nigeria s'impose d'entrée face à la Tanzanie, Lookman en patron

24 Décembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

Le Nigeria a parfaitement lancé sa campagne à la TotalEnergies Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 en s'imposant face à la Tanzanie (2-1), mardi soir au stade de Fès. Sérieux, dominateurs mais parfois mis sous pression, les Super Eagles ont su faire la différence grâce à leur talent offensif et au sang-froid d'Ademola Lookman, auteur du but décisif.

Dès les premières minutes, les Nigérians ont affiché leurs intentions, monopolisant le ballon et installant durablement le jeu dans le camp tanzanien. Victor Osimhen, très actif, a donné le ton en obligeant la défense adverse à un sauvetage in extremis sur sa ligne. Cette domination a fini par être récompensée à la 36e minute. Sur un corner joué à deux, parfaitement exécuté par Alex Iwobi, Semi Ajayi a surgi au second poteau pour placer une tête puissante et ouvrir le score.

Logiquement devant à la pause (1-0), le Nigeria est revenu des vestiaires avec la même intensité. Osimhen a même cru doubler la mise après seulement 47 secondes de jeu, mais son but a été annulé pour une position de hors-jeu confirmée par la VAR.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ce coup d'arrêt a brièvement redonné espoir à la Tanzanie. Profitant d'un moment de flottement défensif, Charles M'Mbowa a égalisé à la 50e minute, en coupant parfaitement une ouverture lumineuse de Novatus Dismas dans le dos de la défense nigériane. Mais la réaction des Super Eagles a été immédiate. Moins d'une minute plus tard, Ademola Lookman, sacré Meilleur Joueur Africain 2024, a fait parler toute sa classe en enroulant une frappe somptueuse depuis l'entrée de la surface, laissant le gardien tanzanien sans réaction.

Malgré une fin de match disputée et plusieurs tentatives tanzaniennes, dont une grosse occasion manquée par Ibrahim Hamad à deux minutes du terme, le Nigeria a tenu bon. Cette victoire permet aux Super Eagles de réussir une entrée en matière convaincante, tout en affichant des marges de progression.

Réaction

Élu Homme du match TotalEnergies, Semi Ajayi s'est réjoui de cette victoire inaugurale :

« Marquer pour son pays procure toujours une sensation particulière, surtout dans un match qui lance le tournoi. Nous avons réalisé une CAN remarquable en Côte d'Ivoire et nous nous appuyons sur cette expérience. Cette équipe ne dépend pas uniquement de ses attaquants pour marquer. Il y a du positif, mais aussi des aspects à corriger pour mieux maîtriser nos matches à l'avenir. »

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.