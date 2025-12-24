Afrique: CAN 2025/Sénégal - Botswana (3-0) - Les « Lions », sans forcer !

Le Sénégal a réussi une bonne entrée en matière dans la Coupe d'Afrique des Nations en s'imposant devant le Botswana (3-0). Le tarif minimum d'une rencontre que les Lions ont dominé de bout en bout. Avec ce succès, les champions d'Afrique 2021, s'installent d'entrée en tête du groupe D, devant la RD Congo qu'il affronteront samedi prochain. Ils lancent au même moment un signal fort pour le trophée continental en tant qu'un des grands favoris.

Le Sénégal ne pouvait pas mieux lancé sa campagne en s'imposant ( 3-0) face au Botswana hier, mardi 23 décembre 2025 au Grand Stade de Tanger, lors de la première journée du groupe D.

En toute maitrise, les Lions ont rapidement affiché leurs intentions en prenant vite le jeu à leur compte à l'entame du match. Grâce à un pressing haut et une bonne possession, le Sénégal impose le rythme du match et multiplie les assauts dans la surface. Les Lions auront toutefois du mal pour contourner le bloc bas de leurs adversaires et même de concrétiser leurs occasions qui s'enchaînent.

Comme sur cette fulgurante contre-attaque, amorcée dès la 5eminute. Idéalement lancé, Nicolas Jackson, seul face au portier, perd son duel devant le gardien Phoko. Ilimane Ndiaye ne sera pas plus chanceux sur une infiltration. Sa frappe du gauche à l'entrée de la surface ne fera pas mouche et oblige le gardien botswanais à se détendre pour sauver ces cages.

Le manque d'efficacité et de précision dans les derniers gestes se vérifiera au fil du match et notamment à la 24e suite avec un très bon centre d'Ilimane Ndiaye et cette tentative de reprise acrobatique de Nicolas Jackson qui passe au-dessus des buts. On peut le remarquer aussi sur ce tir hors cadre de Pape Guéye sur un ballon qui trainait à l'entrée de la surface.

Le doute ne s'installe pas dans la tête de Sadio Mané et ses coéquipiers puisqu'ils parviendront à faire sauter le verrou botswanais juste avant la pause. Lancé parfaitement à gauche par Sadio Mané, le défenseur latéral Ismail Jakobs, réussit un centre en retrait vers Nicolas Jackson. L'attaquant des Lions est cette fois clinique et sur une touche, il glisse le ballon au fond des filets (1-0 ; 40e minute).

Au retour des vestiaires, les hommes de Pape Thiaw, plus libérés, restent sur le même tempo et accentuent la pression. Sur un pressing haut exercé depuis le milieu de terrain, les Zèbres perdent le ballon plein axe. Les Lions en profitent pour filer au but. Ismaila Sarr lance idéalement Jackson dans l'axe. L'attaquant du Bayern Munich élimine deux défenseurs grâce à un joli râteau avant d'ajuster et de battre le portier des Zèbres.

Jackson signe le doublé (58e). Ultras dominateurs, ils ne saisiront pas l'opportunité de corser l'addition et tombent dans l'approximation. A l'image du jeu en solo de Sadio Mané à l'entrée de la surface. Bien servi par le même Sadio Mané dans la surface, c'est encore Nicolas Jackson qui frappe largement au-dessus (75e). L'entraineur Pape Thiaw va apporter les premiers changements en lançant l'attaquant Ibrahima Mbaye à la place de Ilimane Ndiaye et du milieu de terrain Lamine Camara pour Pape Guéye.

Il ne tarde pas à rappeler sur le banc Sadio Mané et Nicolas Jackson pour Cheikh Tidiane Sabaly et Pathé Ciss. Mais aussi faire rentrer Cheikh Tidiane Sabaly à la place de Ismaila Sarr (85e). Un coaching gagnant puisque la ligne d'attaque ne tardera pas de s'illustrer sur les derniers instants de la partie. Sur une action menée à la 90e minute, Cheikh Tidiane Sabaly offre une passe décisive à Cherif Ndiaye.

L'attaquant sénégalais ne se loupe pas et scelle le score (3-0). Avec ce succès, le Sénégal lance un signal fort et s'installe en tête du groupe D, devant la RD Congo également vainqueur du premier match contre le Bénin (1-0). Les deux leaders du groupe s'affronteront samedi prochain (16h) lors de la deuxième journée. Ce sera dans un choc qui s'annonce comme la « finale » du groupe D et déjà décisif pour la qualification.