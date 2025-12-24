Afrique: CAN 2025 - Le Nigeria et la Tunisie s'imposent pour leur entrée en lice

24 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Tanger (Maroc) — Le Nigeria et la Tunisie se sont imposés, lors de leur match de la première journée du groupe C de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025, mardi, en battant la Tanzanie et l'Ouganda, respectivement.

Les Super Eagles du Nigeria ont dominé, 2-1, les Tanzaniens au Complexe sportif de Fès. Semi Ajayi a ouvert le score à la 36e mn pour les finalistes de la dernière CAN à Abidjan. Mais la Tanzanie va égaliser en début de seconde période, grâce à Charles M'Mombwa.

Lookman va redonner l'avantage aux Nigérians à la 52e mn.

Dans l'autre rencontre du groupe C, jouée plus tôt le même jour au stade Olympique de Rabat, les Tunisiens ont battu, 3-1, les Ougandais. Achouri (40e, 64e) et Skhiri (10e) sont les buteurs du côté tunisien.

Denis Omedi a réduit le score à la 92e mn.

Programme de la 2e journée samedi :

  • 17h30 GMT : Ouganda - Tanzanie
  • 20h GMT : Nigeria - Tunisie

