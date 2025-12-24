Sénégal: Olivier Boucal préconise 'une innovation publique responsable'

Le ministre de la Fonction publique et de la Réforme du service public, Olivier Boucal, a appelé mardi à une innovation publique responsable pour renforcer la confiance des citoyens et améliorer leur accès aux services publics.

"L'innovation publique doit être responsable, elle doit renforcer la confiance, elle doit améliorer l'accès et non créer de nouvelles exclusions", a-t-il émis.

M. Boucal intervenait lors de la finale du Gov'Athon, une compétition visant à encourager, par l'innovation, la participation des étudiants, des dirigeants de startups et des chercheurs à la modernisation des services publics.

Il a aussi indiqué qu"'elle doit respecter l'éthique, protéger les données personnelles, garantir la transparence et prévenir les abus".

"Le numérique peut accélérer, simplifier et sécuriser, mais il doit toujours servir de tunnel en étant plus juste, efficace proche des citoyens", a notamment souligné le ministre.

Il a noté qu"'à travers le Gov'Athon, l'Etat sénégalais fait un choix d'ouvrir ses portes et ses données, de présenter ses défis et d'inviter la jeunesse, les communautés technologiques, les universités, les startups et les citoyens innovateurs à contribuer à l'amélioration du service public".

Il a aussi relevé que le Gov'Athon est aussi "une démarche d'humilité et de courage" car l'administration, reconnaissant ne pas pouvoir "tout résoudre", "accepte d'être questionnée, challengée et d'être améliorée".

L'ambassadeur du Maroc au Sénégal, Hassan Naciri, a salué la présence d'une jeunesse "qui ne se contente plus d'observer l'action publique mais choisit de s'impliquer, de proposer, de co-construire des solutions concrètes pour améliorer le service public".

"Les idées que vous portez, les solutions que vous développez, l'énergie que vous mobilisez oeuvrent à transformer durablement la manière dont les citoyens vivent l'administration et renforcent la confiance dans l'Etat", a-t-il déclaré.

Le Projet AgriDataGov, plateforme numérique de suivi des intrants agricoles et des allocations d'équipements agricoles, est le vainqueur du Gov'Athon 2025, avec une prime de 20 millions de francs CFA.