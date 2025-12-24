Sénégal: Moundiaye Cissé met en exergue la place des jeunes et des femme dans la démocratie

Dakar — Le président de l'ONG 3D, Moundiaye Cissé, a mis en exergue, mardi, la place des jeunes et des femmes dans la démocratie surtout dans un contexte marqué par l'essor des nouvelles technologies.

"On ne peut parler de démocratie sans parler des femmes et des jeunes. Aujourd'hui, dans le contexte de la démocratie électronique, ou cyberdémocratie, il est essentiel de veiller à ce que ce potentiel, ces ressources, soient utilisés à bon escient. C'est tout l'enjeu de ces ateliers que nous organisons", a dit le président de l'ONG 3D.

Il s'exprimait lors d'un atelier multi-acteurs sur les enjeux de la démocratie, la paix et l'inclusion citoyenne.

Selon Moundiaye Cissé, il est important de parler de dialogue intergénérationnel, mais il est tout aussi important de parler de dialogue entre les jeunes et entre les femmes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Car l'important est de constituer une masse critique de jeunes, une masse critique de femmes, capables de transformer l'énergie, souvent controversée, des jeunes et des femmes en une force structurée de propositions, apportant une réelle valeur ajoutée à notre démocratie", a t-il plaidé.

Interrogé sur l'état de la démocratie au Sénégal, il a répondu qu'elle évolue "en dents de scie".

"Elle est à la croisée des chemins. Nous avançons et reculons. En 2000, nous avons connu une alternance extraordinaire. Nous pensions que tout continuerait ainsi. En 2007, il y a eu un boycott des élections législatives par l'opposition d'alors dite significative. En 2012, nous avons connu une tentative de troisième mandat. Autrement dit, nous devons rester vigilants. La démocratie est une conquête éternelle", a t-il dit.

Toutefois, Moudiaye Cissé appelle à la vigilance au regard de ce qu'il se passe dans d'autres pays.

"Notre démocratie, c'est vrai, est un modèle pour l'Afrique. Quand on voit (...) les coups d'État partout, on peut dire : nous avons une démocratie, certes, mais nous devons toujours rester vigilants", a t-il déclaré.