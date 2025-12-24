Afrique: CAN 2025 - Les Lions contents de leur belle entrée en matière

Tanger (Maroc) — Des joueurs de l'équipe nationale du Sénégal ont salué leur entrée en matière réussie à la Coupe d'Afrique des nations de football (CAN) 2025 contre le Botswana (3-0), insistant sur la nécessité de rester "humbles, concentrés" et tournés vers les prochains matchs d'une compétition qu'ils comptent aborder "étape par étape".

"C'était le mot d'ordre : bien démarrer la compétition, et je crois que nous l'avons fait", a déclaré Krépin Diatta, satisfait de la prestation collective.

"Nous avons été sérieux du début à la fin, même après notre premier but. Nous en voulions plus, mais nous avons manqué d'efficacité. Nous pouvions tuer le match. Ce n'est que le premier match, nous allons continuer à nous améliorer", a-t-il dit.

Auteur d'un but, Chérif Ndiaye s'est réjoui d'avoir aidé l'équipe à gagner pour sa première participation à une CAN.

"Marquer dans cette CAN est un soulagement. C'est un rêve de disputer la compétition continentale avec mon pays. Le moral est bon, mais nous restons humbles. Le chemin est long et il reste beaucoup à faire", a-t-il dit.

Le discours est le même du côté de Lamine Camara, qui appelle à vite se projeter sur la suite. "Nous allons oublier ce match et se concentrer sur le prochain. Le match contre la RDC se prépare dès maintenant", a assuré le milieu de terrain sénégalais.

Pathé Ciss a, lui aussi, insisté sur l'importance de la victoire de ce premier succès. "Gagner le premier match est très important. Nous sommes venus pour jouer sept finales, une est déjà jouée, il nous en reste six", a-t-il rappelé, annonçant une reprise rapide des entraînements en vue du prochain match.