Togo: Education inclusive et solidarité internationale

Après trois années de mise en œuvre, le programme « Éducation inclusive et formation professionnelle » s'est achevé dans la région de la Kara, au nord du Togo.

Portée par l'ONG Handicap International, l'initiative visait à accompagner le gouvernement dans la promotion d'une éducation inclusive et équitable. Selon les responsables du projet, les résultats obtenus sont jugés satisfaisants, avec un impact notable sur les populations bénéficiaires.

Structuré autour de trois axes, le programme a permis de renforcer la stratégie nationale d'éducation inclusive, de former les enseignants et d'accompagner les personnes handicapées.

Handicap International, aujourd'hui connue sous le nom de Humanité & Inclusion, est une organisation humanitaire et de solidarité internationale fondée en 1982. Elle intervient dans plus de 60 pays à travers le monde.

L'ONG agit principalement en faveur des personnes handicapées et des populations vulnérables, notamment dans les contextes de pauvreté, de crises humanitaires et de conflits.