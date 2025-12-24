Togo: Education inclusive et solidarité internationale

24 Décembre 2025
Togonews (Lomé)

Après trois années de mise en œuvre, le programme « Éducation inclusive et formation professionnelle » s'est achevé dans la région de la Kara, au nord du Togo.

Portée par l'ONG Handicap International, l'initiative visait à accompagner le gouvernement dans la promotion d'une éducation inclusive et équitable. Selon les responsables du projet, les résultats obtenus sont jugés satisfaisants, avec un impact notable sur les populations bénéficiaires.

Structuré autour de trois axes, le programme a permis de renforcer la stratégie nationale d'éducation inclusive, de former les enseignants et d'accompagner les personnes handicapées.

Handicap International, aujourd'hui connue sous le nom de Humanité & Inclusion, est une organisation humanitaire et de solidarité internationale fondée en 1982. Elle intervient dans plus de 60 pays à travers le monde.

L'ONG agit principalement en faveur des personnes handicapées et des populations vulnérables, notamment dans les contextes de pauvreté, de crises humanitaires et de conflits.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.