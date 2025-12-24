Togo: L'imprudence tue

24 Décembre 2025
Togonews (Lomé)

Un grave accident de circulation s'est produit mardi sur la route nationale N°5 (Lomé-Kpalimé), à l'entrée de la ville de Kévé, dans la préfecture de Avé.

Le bilan provisoire fait état d'un mort et de cinq blessés graves. Les blessés ont été évacués vers le centre sanitaire d'Assahoun.

Selon les témoignages recueillis sur place, l'accident aurait été causé par un véhicule pick-up en provenance de Kpalimé, qui serait entré en collision avec un taxi venant de Lomé. La violence du choc n'a laissé aucune chance à l'une des victimes.

Cet énième drame survient malgré les nombreux rappels à l'ordre du ministère de la Sécurité et de appelant au respect du code de la route. Il met une nouvelle fois en lumière la négligence et l'imprudence de certains conducteurs.

À l'approche des fêtes de fin d'année, période particulièrement marquée par une recrudescence des accidents, les autorités appellent les conducteurs et les usagers à redoubler de prudence.

