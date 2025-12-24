Madagascar: Élections à venir - L'intégrité du processus préoccupe les OSC

Les risques de dérives juridiques et institutionnelles inquiètent la société civile. À l'approche des prochaines élections, l'Observatoire SAFIDY, membre de la société civile, tire la sonnette d'alarme. Il plaide pour une anticipation maîtrisée et un climat politique apaisé avant, pendant et après le scrutin, ainsi que pour une large concertation entre l'ensemble des acteurs politiques, institutionnels et sociaux, afin d'aboutir à une feuille de route claire.

Dans un communiqué publié hier, le message de cette organisation est sans équivoque : en l'absence d'un cadre clair et partagé, le processus électoral demeure exposé à de multiples tensions.

Au cœur des recommandations figure l'organisation d'une concertation préalable inclusive. Une décision claire devra notamment être prise sur un point sensible, estime l'organisation, à savoir le maintien ou non des mandats des institutions électorales. Pour l'Observatoire Safidy, l'ambiguïté n'est plus tenable. Autre pilier jugé tout aussi incontournable : la tenue d'assises nationales élargies et inclusives. Safidy préconise une « démarche structurée, fondée sur une méthodologie rigoureuse, afin d'ancrer la refondation du pays dans les réalités locales ».

L'intégrité des élections doit y occuper une place centrale, au même titre que les grandes questions de gouvernance, soutient l'organisation. Le maintien des acquis, la mise en œuvre effective des réformes électorales recommandées par les missions d'observation, ainsi que les conclusions issues des assises nationales devront également constituer la base de l'organisation d'élections libres, justes, intègres et transparentes, toujours selon Safidy.

L'autre levier, et non des moindres, selon Safidy, sera la mobilisation citoyenne. L'organisation appelle au lancement de campagnes d'éducation et de sensibilisation électorale, menées de manière concertée par tous les acteurs concernés. L'accent est mis sur les jeunes de 18 à 25 ans, encore insuffisamment inscrits sur les listes électorales.