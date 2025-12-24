Madagascar: Attractivité économique - Le pays mise sur l'environnement

En signant un accord stratégique entre l'Office National pour l'Environnement et l'Economic Development Board of Madagascar, les autorités malgaches affichent une ambition claire, celle de faire de la protection de l'environnement un levier, et non un frein, à l'investissement.

L'orientation traduit une évolution profonde de la politique économique du pays. En effet, Madagascar entend intégrer l'environnement au coeur de la promotion des investissements. L'accord de coopération signé le 22 décembre 2025 entre l'ONE et l'EDBM marque une rupture avec une pratique mettant les procédures environnementales comme obstacle par les investisseurs souhaitant s'implanter à Madagascar.

Cela devrait se faire par l'intégration des exigences environnementales issues du décret MECIE directement au sein du Guichet Unique de l'Economic Development Board of Madagascar (EDBM). Une approche étatique plus anticipative et coordonnée qui va concrètement permettre aux investisseurs d'avoir accès, dès la phase de conception de leurs projets, à une information claire sur les normes et démarches environnementales à respecter.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La présence d'un représentant de l'ONE au sein du Guichet Unique facilitera donc les échanges, va réduire les délais et limiter les risques de non-conformité. « Cette démarche vise à sécuriser juridiquement les projets tout en améliorant la lisibilité du cadre réglementaire, un critère clé pour l'attractivité économique » a-t-on noté lors de la signature de l'accord stratégique le 22 décembre 2025 à l'EDBM Antaninarenina.

Signal fort

Au-delà des aspects administratifs, cette initiative envoie un message politique et économique fort, « Madagascar entend aligner sa stratégie de développement sur les standards internationaux de durabilité. » En effet, dans un contexte où les investisseurs intègrent de plus en plus les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans leurs décisions, le pays cherche à se positionner comme une destination responsable.

Cette approche devrait permettre également de réduire les conflits liés aux impacts environnementaux des projets, souvent sources de tensions sociales et de surcoûts. En imposant l'intégration légale des procédures environnementales dès le départ, les autorités du pays encouragent des investissements plus durables, mieux acceptés localement et plus résilients à long terme. Le pays veut investir sans détruire en réconciliant attractivité économique et protection de l'environnement. Une transition stratégique dans un monde en perpétuel changement.