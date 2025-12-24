Madagascar: Enseignement supérieur - L'Université d'Antananarivo explore un partenariat stratégique avec AZTEQ Metaverse

L'Université d'Antananarivo a engagé des pourparlers avec AZTEQ Metaverse, acteur technologique néerlandais, en vue d'un partenariat stratégique. Cette collaboration, encore à l'état exploratoire, vise à moderniser l'enseignement supérieur et à renforcer les opportunités offertes aux étudiants malgaches dès 2026.

L'Université d'Antananarivo a entamé des discussions préliminaires avec AZTEQ Metaverse, un groupe technologique et d'innovation basé aux Pays-Bas. Ces échanges font suite à une série de rencontres de haut niveau organisées depuis le début du mois avec des responsables gouvernementaux malgaches, puis avec le président de l'Université, le Professeur Randrianasolo Rivoarison.

Le 6 décembre 2025, une délégation d'AZTEQ Metaverse a été reçue par le Professeur Rivoarison dans son bureau à Ambohitsaina, Antananarivo. Cette réunion s'inscrivait dans le cadre d'une mission exploratoire menée par l'entreprise à Madagascar, au cours de laquelle ses représentants ont également consulté plusieurs responsables gouvernementaux.

Partenariat

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les discussions avec l'Université ont porté sur la mise en place d'un partenariat stratégique destiné à renforcer l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. L'objectif affiché est d'introduire des solutions technologiques avancées et des ressources académiques innovantes afin d'améliorer les conditions d'apprentissage et de multiplier les opportunités offertes aux étudiants dès 2026.

Cette initiative s'inscrit dans la dynamique nationale de modernisation des institutions académiques et de valorisation de l'enseignement supérieur comme moteur du progrès scientifique et du développement durable. Le recours à des partenariats internationaux est considéré comme un levier essentiel pour accroître les capacités de recherche, accélérer la transition numérique et améliorer les services destinés aux étudiants.