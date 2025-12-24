Madagascar: Échecs/Championnat du pays par équipe - Victoire de l'équipe Toavina, Dylan, Anthony et Christiana

L'équipe menée par Toavina Razanadrakotoarisoa triomphe au Championnat de Madagascar d'échecs par équipe 2025 ! Les 20 et 21 décembre à Kajy University, 125 joueurs en 27 équipes ont livré des parties intenses, mêlant stratégie, fair-play et progression des jeunes talents.

Le Championnat de Madagascar d'échecs par équipe 2025 s'est conclu les 20 et 21 décembre derniers à Kajy University bypass, dans une atmosphère alliant intensité compétitive et convivialité. Cette édition a réuni 125 participants répartis en 27 équipes, mettant en lumière stratégie, esprit d'équipe et respect mutuel. L'équipe championne s'est distinguée par ses performances solides : le FM Toavina Razanadrakotoarisoa (5/6 points), le CM Dylan Rakotomaharavo (5,5/6), Henintsoa Anthony Rakotomanga (5/6) et la WCM Dimbiharentsoa Christiana Randriatsiferana (4,5/6).

Leur cohésion a permis de dominer le tournoi, soulignant une fois de plus le talent des joueurs malgaches confirmés. « Le championnat par équipe s'est déroulé à merveille ce week-end. Le niveau était particulièrement élevé et nous avons pu constater la belle progression des jeunes talents. Ce tournoi, disputé par équipes de quatre joueurs dont une femme obligatoirement, vise à mettre en valeur les dames et à encourager davantage la participation féminine aux échecs », a déclaré Haja Rambolamalalatiana, directeur technique de la Fédération Malgache des Jeux d'Échecs (FMJE).

Cette règle d'inclusion féminine obligatoire vise à promouvoir l'égalité dans la discipline et à encourager les joueuses, un engagement louable qui porte ses fruits avec des performances notables comme celle de Randriatsiferana. Les passionnés d'échecs ont déjà un prochain rendez-vous : le Championnat de Madagascar d'échecs Rapide et Blitz 2025, prévu les 27 et 28 décembre à MPTC Andranobevava, Antananarivo. Un événement qui promet des parties endiablées pour clore l'année en beauté.

