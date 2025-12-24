Madagascar: Échecs/Championnat du pays par équipe - Victoire de l'équipe Toavina, Dylan, Anthony et Christiana

24 Décembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Heriniaina Samson

L'équipe menée par Toavina Razanadrakotoarisoa triomphe au Championnat de Madagascar d'échecs par équipe 2025 ! Les 20 et 21 décembre à Kajy University, 125 joueurs en 27 équipes ont livré des parties intenses, mêlant stratégie, fair-play et progression des jeunes talents.

Le Championnat de Madagascar d'échecs par équipe 2025 s'est conclu les 20 et 21 décembre derniers à Kajy University bypass, dans une atmosphère alliant intensité compétitive et convivialité. Cette édition a réuni 125 participants répartis en 27 équipes, mettant en lumière stratégie, esprit d'équipe et respect mutuel. L'équipe championne s'est distinguée par ses performances solides : le FM Toavina Razanadrakotoarisoa (5/6 points), le CM Dylan Rakotomaharavo (5,5/6), Henintsoa Anthony Rakotomanga (5/6) et la WCM Dimbiharentsoa Christiana Randriatsiferana (4,5/6).

Leur cohésion a permis de dominer le tournoi, soulignant une fois de plus le talent des joueurs malgaches confirmés. « Le championnat par équipe s'est déroulé à merveille ce week-end. Le niveau était particulièrement élevé et nous avons pu constater la belle progression des jeunes talents. Ce tournoi, disputé par équipes de quatre joueurs dont une femme obligatoirement, vise à mettre en valeur les dames et à encourager davantage la participation féminine aux échecs », a déclaré Haja Rambolamalalatiana, directeur technique de la Fédération Malgache des Jeux d'Échecs (FMJE).

Cette règle d'inclusion féminine obligatoire vise à promouvoir l'égalité dans la discipline et à encourager les joueuses, un engagement louable qui porte ses fruits avec des performances notables comme celle de Randriatsiferana. Les passionnés d'échecs ont déjà un prochain rendez-vous : le Championnat de Madagascar d'échecs Rapide et Blitz 2025, prévu les 27 et 28 décembre à MPTC Andranobevava, Antananarivo. Un événement qui promet des parties endiablées pour clore l'année en beauté.

