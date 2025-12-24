Afrique: CAN 2025/Groupe C - La RDC et le Sénégal assurent l'essentiel

Les hostilités ont débuté hier pour le compte du groupe C de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2025). Sur les pelouses marocaines, la hiérarchie continentale a été globalement respectée, bien que les scores reflètent des débats plus équilibrés qu'attendu. La République Démocratique du Congo et le Sénégal ont pris les commandes de la poule.SO

Pour leur premier match de la compétition, les Léopards de la RD Congo affrontaient les Guépards du Bénin. Dans une rencontre physique, les hommes de Sébastien Desabre l'ont emporté sur le score de 1 à 0.

Le salut congolais est venu en seconde période grâce à une réalisation de Théo Bongonda, profitant d'une hésitation de la défense béninoise menée par Cédric Hountondji. Malgré une poussée des joueurs de Gernot Rohr dans le dernier quart d'heure, orchestrée par Steve Mounié, les Congolais, sous l'impulsion d'un Chancel Mbemba impérial, ont su faire preuve de solidarité défensive pour conserver cet avantage précieux.

De son côté, le Sénégal, l'un des grands favoris au sacre final, a dominé le Botswana sur la marque de 3 à 0. Supérieurs techniquement et tactiquement, les Lions de la Teranga n'ont pas laissé de place au doute. Dès l'entame de match, la pression sénégalaise a acculé les Zèbres dans leur moitié de terrain. L'ouverture du score est intervenue avant la demi-heure de jeu par Nicolas Jackson, bien servi par Sadio Mané.

Peu après le retour des vestiaires, c'est toujours Nicolas Jackson qui a doublé la mise, avant que Ndiaye Cherif ne vienne sceller le score d'une frappe lointaine à la 90e mn. Si le Botswana a tenté quelques incursions par Tumisang Orebonye, le rideau défensif sénégalais, dirigé par Kalidou Koulibaly, est resté impénétrable. La deuxième journée s'annonce déjà décisive.

Le choc entre le Sénégal et la RD Congo déterminera probablement le leader du groupe. Les observateurs attendent avec impatience le duel à distance entre les attaquants sénégalais et la défense de fer des Léopards.