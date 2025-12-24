Madagascar: Joyeux Noël

Noël, Jour de joie. Les Chrétiens du monde, mais aussi les non-chrétiens fêtent demain cet événement qui marque la naissance du Seigneur Jésus Christ.

Joyeux Noël

Les Malgaches majoritairement chrétiens ne sont évidemment pas en reste dans cette noble célébration. Force est cependant de constater qu'une fois de plus, Noël est donné, dans un contexte où le pays semble avancer sous le poids des épreuves. Crise économique persistante, incertitudes politiques, fragilisation du tissu social, constituent autant de faits qui font que pour de nombreux Malgaches, l'horizon paraît obscur et le quotidien difficile.

Mais Noël a aussi le mérite d'être porteur d'un message d'espoir incarné par le Christ venu au monde dans la pauvreté, rappelant que Dieu choisit souvent les chemins les plus simples et même les plus difficiles pour rejoindre l'Humanité. Mais à la fin, le salut est là. La Bible rappelle d'ailleurs que « la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée ». Noël n'efface pas les souffrances mais il leur oppose une promesse : celle d'un amour plus fort que la peur, d'une paix plus profonde que les divisions, d'une justice fondée sur la dignité de chaque être humain.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À travers la naissance du Christ, Noël est un appel clair à la conversion des cœurs. Conversion à la solidarité dans une société marquée par les inégalités. Conversion à la responsabilité pour ceux qui exercent le pouvoir politique, économique ou social. Conversion à la vérité, à l'humilité et au service du bien commun. Le message chrétien rappelle que gouverner, décider ou informer ne sont pas des privilèges, mais des missions.

En ce Noël, nous prions pour que le message du Christ -- message de paix, de réconciliation et de fraternité -- éclaire notre Nation. Que cette fête ravive en chacun la foi, l'espérance et la charité. Que Madagascar retrouve le chemin de l'unité, du dialogue sincère et de la confiance retrouvée. Joyeux Noël à tous.