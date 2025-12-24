Madagascar: Joyeux Noël

24 Décembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par R.Edmond

Noël, Jour de joie. Les Chrétiens du monde, mais aussi les non-chrétiens fêtent demain cet événement qui marque la naissance du Seigneur Jésus Christ.

Joyeux Noël

Les Malgaches majoritairement chrétiens ne sont évidemment pas en reste dans cette noble célébration. Force est cependant de constater qu'une fois de plus, Noël est donné, dans un contexte où le pays semble avancer sous le poids des épreuves. Crise économique persistante, incertitudes politiques, fragilisation du tissu social, constituent autant de faits qui font que pour de nombreux Malgaches, l'horizon paraît obscur et le quotidien difficile.

Mais Noël a aussi le mérite d'être porteur d'un message d'espoir incarné par le Christ venu au monde dans la pauvreté, rappelant que Dieu choisit souvent les chemins les plus simples et même les plus difficiles pour rejoindre l'Humanité. Mais à la fin, le salut est là. La Bible rappelle d'ailleurs que « la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée ». Noël n'efface pas les souffrances mais il leur oppose une promesse : celle d'un amour plus fort que la peur, d'une paix plus profonde que les divisions, d'une justice fondée sur la dignité de chaque être humain.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À travers la naissance du Christ, Noël est un appel clair à la conversion des cœurs. Conversion à la solidarité dans une société marquée par les inégalités. Conversion à la responsabilité pour ceux qui exercent le pouvoir politique, économique ou social. Conversion à la vérité, à l'humilité et au service du bien commun. Le message chrétien rappelle que gouverner, décider ou informer ne sont pas des privilèges, mais des missions.

En ce Noël, nous prions pour que le message du Christ -- message de paix, de réconciliation et de fraternité -- éclaire notre Nation. Que cette fête ravive en chacun la foi, l'espérance et la charité. Que Madagascar retrouve le chemin de l'unité, du dialogue sincère et de la confiance retrouvée. Joyeux Noël à tous.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.