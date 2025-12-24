Ethiopie: Le bilan positif de « l'Éthiopie numérique 2025 » est un tournant décisif pour la modernisation digitale du pays

Addis-Abeba — La mise en oeuvre aboutie de l'initiative « Éthiopie numérique 2025 » a posé des fondations robustes pour l'essor numérique à long terme de l'Éthiopie, estiment des universitaires et des spécialistes du secteur technologique.

Des chercheurs de l'Université des sciences et technologies d'Adama (ASTU) soulignent que cette stratégie a profondément remodelé l'écosystème technologique national, tout en favorisant une adhésion croissante du public aux services numériques.

Selon eux, l'initiative a marqué une étape déterminante dans la transformation structurelle du pays.

Cette semaine, le Premier ministre Abiy Ahmed a réitéré la volonté ferme du gouvernement de poursuivre cette dynamique en lançant officiellement « Éthiopie numérique 2030 », une feuille de route nationale ambitieuse visant à exploiter pleinement les technologies numériques au service d'un développement inclusif et durable.

Il a rappelé que la transition depuis la stratégie précédente avait été menée avec succès, affirmant que « l'initiative 'Éthiopie numérique 2025' est arrivée à son terme, ses principaux objectifs ayant été largement atteints ».

Les universitaires de l'ASTU ont salué les acquis du programme, mettant en avant son influence positive sur la perception et l'usage des technologies par la population.

Dereje Regassa, directeur de l'engagement communautaire et enseignant-chercheur en informatique et ingénierie, a indiqué que cette initiative avait non seulement renforcé les infrastructures technologiques, mais aussi incité les citoyens à adopter activement les solutions numériques dans leur vie quotidienne.

De l'avis des experts, ces progrès placent désormais l'Éthiopie dans une position favorable pour accélérer sa transformation numérique et promouvoir une croissance inclusive au cours des prochaines années.

Dans la région de Harari, des professionnels du secteur partagent cette analyse, soulignant que « Éthiopie numérique 2025 » a permis de mettre en oeuvre des réformes majeures ayant profondément modernisé les systèmes administratifs et technologiques à l'échelle nationale.

Sami Ahmed, spécialiste des technologies de l'information au centre de services Harari Mesob One-Center Service, a expliqué que la numérisation des services publics a considérablement amélioré leur efficacité, tandis que l'introduction progressive de l'intelligence artificielle contribue à la transformation des centres urbains en villes intelligentes.

Il a également noté que l'adaptation des technologies aux réalités locales permet à l'Éthiopie d'évoluer d'un simple consommateur vers un acteur émergent de la création de solutions numériques.

Abordant le secteur financier, Hamdi Ramzi, expert en communication et technologies à l'Agence de presse de Harari, a mis en lumière le rôle central des services financiers numériques dans le renforcement de l'inclusion financière.

Il a souligné que des plateformes telles que Telebirr ont su gagner la confiance des usagers, facilitant les transactions essentielles à distance.

Hamdi a par ailleurs évoqué les avancées dans le domaine agricole, où l'accès accru à l'information numérique modernise les pratiques, tandis que les paiements numériques et le service Mesob contribuent à réduire la corruption et les pratiques frauduleuses.

De son côté, Desse Ahmed, spécialiste informatique au Centre Harari Mesob, a identifié l'extension des réseaux 4G et 5G ainsi que la mise en place du système national d'identification Fayda comme des leviers clés du succès de la stratégie.

Selon lui, ces avancées permettent aux citoyens de valoriser leurs compétences technologiques au profit de leur développement personnel et de celui de la nation.