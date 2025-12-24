Libye: Le chef d'état-major libyen meurt dans un crash d'avion en Turquie

Trois jours de deuil national ont été décrétés en Libye après la mort du chef d'état-major libyen et de plusieurs autres responsables militaires du pays, dans le crash de leur avion en Turquie. Cet accident est survenu alors qu'ils venaient de quitter la capitale Ankara où ils étaient en visite, a annoncé le Premier ministre mardi 23 décembre dans la soirée.

« Une tragédie » et « un accident douloureux » ont précipité la mort du général de corps d'armée Mohamed Al-Haddad lors de son retour d'une mission officielle à Ankara, a déclaré le Premier ministre libyen sur les réseaux sociaux. Il partage sa « profonde tristesse » et « une grande affliction » face à cette « grande perte pour la patrie », alors que les autorités turques ont annoncé avoir retrouvé l'épave de l'avion qui transportait le haut gradé et le reste de la délégation libyenne.

Le contact avec l'appareil avait été perdu moins de 40 minutes après son décollage d'Ankara. Son pilote a signalé « un dysfonctionnement électrique au contrôle aérien et demandé un atterrissage d'urgence », a précisé la présidence turque.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À bord de l'avion se trouvait donc le général Mohamad Al-Haddad - qui avait pris ses fonctions à la tête de l'état-major libyen en 2020 - mais aussi le chef d'état-major de l'armée de terre libyenne, le directeur de l'Autorité de l'industrie militaire et le conseiller du chef d'état-major, ainsi qu'un photographe qui les accompagnait.

Le gouvernement d'union nationale basé à Tripoli a décrété un deuil national et le maréchal Haftar, homme fort de l'est du pays, a lui aussi présenté ses condoléances à la suite de ce drame.