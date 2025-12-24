Ethiopie: L'Éthiopie et les États-Unis signent un accord de coopération sanitaire de 1,6 milliard de dollars sur cinq ans

Addis Ababa — L'Éthiopie et les États-Unis ont signé aujourd'hui un protocole d'accord (MoU) de coopération sanitaire d'une durée de cinq ans et d'un montant de 1,6 milliard de dollars américains.

L'accord a été signé par le ministre des Finances Ahmed Shide, la ministre de la Santé Dr Mekdes Daba et l'ambassadeur des États-Unis en Éthiopie, Ervin Massinga.

En vertu de cet accord, le gouvernement américain s'est engagé à verser une aide financière de 1,016 milliard de dollars et une aide supplémentaire de 150 millions de dollars en fonction des résultats, qui seront acheminées par le biais du système gouvernemental afin de soutenir les priorités nationales de l'Éthiopie en matière de santé au cours des prochaines années.

Le gouvernement éthiopien, quant à lui, allouera 450 millions de dollars supplémentaires au cofinancement, à la direction politique et à la mise en oeuvre efficace afin de garantir la durabilité, la responsabilité et un impact mesurable.

S'exprimant à cette occasion, le ministre des Finances Ahmed Shide a déclaré que le protocole d'accord envoyait un signal politique fort de confiance entre les deux gouvernements, réaffirmant la poursuite de leur collaboration malgré un environnement mondial en rapide évolution.

Il a ajouté que l'accord reflète un engagement commun à relever les défis transfrontaliers en matière de santé publique et reconnaît la sécurité sanitaire comme un pilier de la stabilité nationale, régionale et mondiale.

Le ministre a également souligné l'engagement de l'Éthiopie en faveur d'une utilisation efficace des ressources, d'une gestion rigoureuse des finances publiques, de la transparence et d'une prise de décision fondée sur des données, précisant que toutes les ressources prévues dans le cadre de l'accord seront intégrées dans les cadres de planification nationaux.

La ministre de la Santé, le Dr Mekdes Daba, a déclaré que ce financement soutiendra les interventions prioritaires dans les domaines de la prévention et du contrôle des maladies, de la surveillance de la santé publique, des systèmes de laboratoire, du développement du personnel de santé et de la préparation et de la réponse aux situations d'urgence.

Elle a expliqué que le protocole d'accord met l'accent sur le développement durable, le financement conjoint et les mesures visant à rendre les services de santé éthiopiens plus résilients et plus efficaces.

Ce partenariat se concentrera sur des domaines critiques, notamment le VIH et le sida, la tuberculose, le paludisme, la santé maternelle et infantile, l'éradication de la polio et la préparation aux épidémies de maladies infectieuses.

L'ambassadeur des États-Unis en Éthiopie, Ervin Massinga, a décrit cet accord comme un exemple fort de développement durable, de co-investissement et de responsabilité mutuelle.

« Ce partenariat rassemble le gouvernement, le secteur privé et les organisations confessionnelles, reconnaissant le rôle essentiel que chacun joue dans la fourniture de services de santé à tous les Éthiopiens », a-t-il déclaré.

L'ambassadeur a réaffirmé l'engagement des États-Unis à renforcer les systèmes d'information sanitaire, à rationaliser les chaînes d'approvisionnement et à soutenir la numérisation des systèmes de données sanitaires afin de garantir la résilience et la réactivité du secteur de la santé en Éthiopie.

« Ensemble, nous avons réduit la mortalité maternelle et infantile, lutté contre les maladies infectieuses et jeté les bases d'un système de santé plus solide et plus complet », a souligné l'ambassadeur Massinga.

Le protocole d'accord devrait servir de plateforme pour une coopération plus approfondie au cours des cinq prochaines années, renforçant ainsi les efforts de l'Éthiopie pour mettre en place un système de santé résilient et protéger la santé publique au niveau national.