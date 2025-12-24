Afrique: L'Éthiopie et le Kenya s'engagent à renforcer leurs liens et réaffirment leur engagement commun en faveur d'une paix durable dans la Corne de l'Afrique

Addis Ababa — L'Éthiopie et le Kenya s'engagent à renforcer leurs liens et réaffirment leur engagement commun en faveur d'une paix durable dans la Corne de l'AfriqueL'Éthiopie et le Kenya s'engagent à renforcer leurs liens et réaffirment leur engagement commun en faveur d'une paix durable dans la Corne de l'AfriqueLe Premier ministre Abiy Ahmed a tenu des discussions stratégiques avec le président kenyan William Samoei Ruto, qui effectue une visite de travail d'une journée en Éthiopie, axées sur le renforcement des relations bilatérales et l'amélioration de la paix et de la sécurité dans la Corne de l'Afrique grâce au dialogue et à des solutions menées par l'Afrique.

« Aujourd'hui, j'ai accueilli le président kenyan William Samoei Ruto pour une visite de travail d'une journée, reflétant les relations profondes, historiques et fraternelles entre nos deux nations », a déclaré le Premier ministre Abiy sur les réseaux sociaux.

Il a souligné que les discussions avaient mis l'accent sur le renforcement de la coopération bilatérale et la volonté commune de promouvoir la paix, le dialogue et la stabilité dans la Corne de l'Afrique.

« Au cours de notre réunion, nous nous sommes concentrés sur le renforcement des relations bilatérales et avons échangé nos points de vue sur la paix et la sécurité régionales dans la Corne de l'Afrique, réaffirmant notre engagement commun en faveur de la stabilité, du dialogue et des solutions menées par l'Afrique », a déclaré le Premier ministre.