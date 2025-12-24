Addis Ababa — L'Éthiopie tire stratégiquement parti de ses abondantes ressources minérales pour opérer une transformation significative de son économie, en veillant à ce que cette richesse naturelle jette les bases d'un développement accéléré.

S'adressant à l'ENA, le ministre des Mines, Habtamu Tegegn, a déclaré que le gouvernement mettait en oeuvre la philosophie du « Medemer State », qui met particulièrement l'accent sur l'exploitation du potentiel du secteur minier afin de contribuer de manière significative à la prospérité nationale.

Ces dernières années, le gouvernement a identifié l'exploitation minière comme l'un des cinq piliers clés de l'économie nationale, la reconnaissant comme essentielle à la transformation structurelle.

L'Éthiopie dispose d'importantes réserves minérales qui soutiennent des secteurs vitaux tels que l'agriculture, l'industrie manufacturière et la construction.

M. Habtamu a souligné qu'en identifiant correctement ces ressources et en les intégrant dans la politique nationale, le gouvernement a créé un climat d'investissement de plus en plus dynamique.

Ce changement de perspective, a-t-il déclaré, donne la priorité à l'augmentation des recettes d'exportation, renforçant ainsi la situation financière du pays et améliorant sa compétitivité dans le commerce mondial.

Un rapport souligne une réalisation historique dans le secteur minier éthiopien au cours du dernier exercice financier, avec plus de 3,5 milliards de dollars de recettes, ce qui témoigne clairement du succès des récentes interventions stratégiques du pays.

Les attentes sont élevées pour l'exercice fiscal en cours, les projections indiquant des recettes en devises étrangères encore plus importantes à mesure que de nouveaux projets industriels démarrent et optimisent leurs processus de production.

De plus, le contexte politique actuel a permis à l'Éthiopie de produire des minéraux au niveau national pour les usines et les projets de construction locaux.

M. Habtamu a souligné que le recours à la production minérale locale n'est pas seulement une nécessité économique, mais qu'il symbolise également la souveraineté nationale.

En réduisant sa dépendance vis-à-vis des importations étrangères de matières premières, l'Éthiopie assure son avenir industriel et favorise une économie plus résiliente et autosuffisante.

Alors que ces politiques continuent de redynamiser le secteur minier, le ministre a réaffirmé l'engagement du gouvernement à renforcer les activités minières et à veiller à ce que ces ressources contribuent à un développement national durable et global.