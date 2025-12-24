Cote d'Ivoire: Touba - Le pôle agro-industriel de Sokourala officiellement lancé

Le village de Mahou-Sokourala dans le Département de Touba, abritera très bientôt, un pôle agro-industriel portant sur la mise en valeur de 1000 hectares de terre destinés aux cultures du soja, du maïs et du blé avec en ligne de mire, une production annuelle de 10 000 tonnes évolutives. Ce, dans « le cadre de la mise en oeuvre du programme national d'investissement agricole (Pnia) de deuxième génération » sur la base d'un accord signé entre l'État de Côte d'Ivoire et la société Fadym agri. Le lancement du projet, a eu lieu le lundi 22 Décembre 2025 sur le site dédié.

Représentant Adama Fadiga, directeur général de la société Fadym agri, Abdoul-Karim Dosso a présenté toutes les facettes du projet. Il a expliqué qu'il s'agit de créer un pôle agro-industriel intégrant la mécanisation « pour nourrir une population de plus en nombreuse et réduire la dépendance de l'importation céréalière ».

Par ailleurs, la mise en place d'unités de transformation, est au coeur projet. « Produire, ne suffit plus. Il faut transformer », dira-t-il. Abdoul-Karim Dosso a fait savoir que le volet environnemental est pris en compte notamment, l'utilisation de la biomasse et des techniques innovantes (Énergies renouvelables) pour la préservation de l'environnement.

En termes de retombées, il a aussi relevé que la création de revenus durables, autonomisation des femmes, transfert de compétences. Pour lui, « ce modèle sécurise le travail des paysans ». Ce, non sans formuler des doléances à l'endroit de l'état pour faciliter le financement supplémentaire, sécuriser le cadre institutionnel, alléger les mécanismes fiscaux et de taxation.

Moussa Soumahoro et Mamadou Touré ont exprimé la joie et la gratitude des populations. « Le lancement de ce projet est un signal fort pour un paradis retrouvé », a dit le premier. « Les populations expriment leurs remerciements au Président de la république qui ne ménage aucun effort pour lutter contre la pauvreté », a renchéri le second.

Yao Kouakou Dinard, Préfet de Région du Bafing, préfet du Département de Touba, représentant Kobenan Kouakou Adjoumani, ministre d'état, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières, a passé en revue les avancées notables obtenues grâce au Pnia. Exprimant ses félicitations et ses remerciements aux investisseurs, il a déclaré: « Je vous félicite pour votre choix d'investir dans le secteur agricole. Ce qui permet d'offrir du travail aux populations ». Et de préciser que le projet fera l'objet de suivi rigoureux. Avant de rassurer : « Je vous assure du soutien et de l'accompagnement de l'État aussi bien au niveau central qu'à travers ses démembrements ». Il n'a pas oublié d'inviter les occupants illégaux à libérer les terres concédées.