L'organisation canadienne Socodevi a procédé au lancement officiel d'un projet baptisé "Clim'Actrices" à l'occasion de deux ateliers organisés le mardi 16 décembre 2025 à Agnibilékrou, dans la région de l'Indénié-Djuablin, et le jeudi 18 décembre 2025 à Bouaflé, dans la région de la Marahoué.

Les ateliers de lancement se sont tenus en présence des autorités administratives et coutumières, des partenaires institutionnels et techniques, ainsi que des coopératives agricoles bénéficiaires, marquant ainsi le démarrage officiel de cette nouvelle initiative en faveur des femmes rurales. Ils ont aussi permis de présenter les objectifs et résultats attendus du projet, tout en favorisant l'adhésion et l'engagement de l'ensemble des parties prenantes.

Financé par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (Fao) et le gouvernement du Québec, le projet Clim'Actrices s'inscrit dans le cadre du programme "Sécurité alimentaire et agriculture : une adaptation accélérée" (Saga 2).

Mis en oeuvre par Socodevi sur la période 2025-2026, il vise à renforcer la résilience climatique et l'autonomisation économique de plus de 150 femmes et jeunes filles agricultrices, membres des Associations de valorisation de l'entraide communautaire (Avec), dans des communautés cacaoyères de l'Est et du Centre-Ouest de la Côte d'Ivoire. Dans la région de la Marahoué, le projet intervient dans les localités de Gbèlèssou et Blè. Dans l'Indénié-Djuablin, il est exécuté à Kongodia et N'Zébenou.

Quatre coopératives agricoles partenaires sont mises à contribution à cet effet. A savoir, Scoopaca et Anonklon à l'Est, et Covima et Ecofab au Centre-Ouest.

Le projet consistera de façon concrète au renforcement des compétences techniques et entrepreneuriales des femmes pour une production vivrière durable et résiliente au climat ; à la promotion de pratiques agricoles innovantes et écologiques, notamment dans les cultures de manioc et maraîchères ; à l'appui à la valorisation économique et à la commercialisation des productions afin de renforcer l'autonomie financière des bénéficiaires et leur accès aux marchés.