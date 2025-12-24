Cote d'Ivoire: Santé - Le GRAM et une fondation équipent des hôpitaux régionaux en matériel de diagnostic cardiovasculaire

Le Groupe de recherche et d'action contre les maladies cardiovasculaires (Gram) et la Fondation Orange Côte d'Ivoire ont renforcé le 19 décembre 2025, les capacités de prise en charge des maladies du coeur dans plusieurs régions du pays.

Trois services de cardiologie, notamment au Centre hospitalier régional (Chr) de Tiassalé et dans deux autres hôpitaux généraux, ont reçu des kits d'exploration cardiovasculaire comprenant des électrocardiographes et des holters tensionnels. Ce don constitue une avancée majeure pour les populations vivant hors d'Abidjan, en leur offrant désormais un diagnostic fiable, rapide et accessible, indispensable à la prévention des complications liées aux maladies cardiovasculaires.

Créé en 2018 par le professeur Roland N'Guetta, cardiologue de renommée internationale, le Gram s'impose aujourd'hui comme un acteur central de la lutte contre les maladies cardiovasculaires en Afrique de l'Ouest. Son action repose sur trois axes majeurs : la sensibilisation aux facteurs de risque (hypertension, diabète, tabagisme, alimentation), la formation continue des professionnels de santé afin d'améliorer le diagnostic précoce, ainsi que la recherche et le plaidoyer en vue de renforcer la prise en compte des maladies cardiovasculaires dans les politiques publiques.

Le Gram organise régulièrement des campagnes de dépistage, les Journées africaines de cardiologie interventionnelle (Jafci) et développe de nombreux partenariats nationaux et internationaux pour réduire la mortalité cardiovasculaire.

Aligné sur la vision du gouvernement visant à renforcer les ressources humaines spécialisées, le Gram contribue à la présence de cardiologues dans les dix Pôles régionaux d'excellence en santé (Pres).

Cette implantation territoriale garantit une meilleure proximité avec les patients et constitue une avancée décisive pour l'équité d'accès aux soins spécialisés.