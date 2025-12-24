Cote d'Ivoire: Touba - La caravane AWI Solidarité apporte joie et soutien à 850 enfants et aux maternités

La Fondation African women initiatives (Awi) a célébré l'édition 2025 de son programme annuel « Awi Solidarité » dans la ville de Touba, où plusieurs actions sociales ont été menées en faveur des femmes, des nouveau-nés et des élèves. Fidèle à son engagement, l'organisation a multiplié les gestes de solidarité tout au long de la journée du 19 décembre 2025.

La caravane a fait escale à l'hôpital général de Touba, ainsi que dans deux centres de santé situés à Gbanadougou et à Dar-es-Salam, où trente nouveau-nés ont reçu des kits composés de produits essentiels pour bébés. Les mères, tout comme les sages-femmes, ont salué cette initiative, qui vient soulager des familles souvent confrontées à des difficultés pour se procurer le nécessaire après l'accouchement.

La délégation d'Awi a ensuite visité le groupe scolaire El Hadj Nadiani Mory Fadiga et l'École primaire publique (Epp) Dougouba. Les bibliothèques ont été dotées de nouveaux ouvrages et les élèves ont reçu des kits scolaires comprenant des livres, des cahiers et des ensembles géométriques. Des kits d'hygiène ont également été distribués aux jeunes filles, un geste apprécié par les apprenantes, qui ont exprimé leur gratitude.

En prélude aux fêtes de fin d'année, Awi a organisé un arbre de Noël à l'Epp Nadiani. Au total, 850 enfants issus des écoles préscolaires et des directions régionales des ministères en charge de la Femme, de la Famille et de l'Enfant ; de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté ont reçu des cadeaux, illuminant ainsi leur journée.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La présidente du conseil d'administration de la Fondation Awi, Mariam Fadiga Fofana, a rappelé le sens de cette démarche. « Je suis très heureuse de partager ces moments avec nos enfants. Pour moi, la célébration de Noël commence à la maternité, car Noël est avant tout la célébration d'une naissance. C'est pourquoi nous commençons toujours par les maternités avant l'arbre de Noël », a-t-elle expliqué. Elle a ajouté que cette approche permet également « d'encourager les femmes à fréquenter les centres de santé ».

À travers cette nouvelle édition de la caravane Awi Solidarité, la Fondation confirme son engagement constant en faveur des femmes et des enfants, de la maternité aux salles de classe, en passant par les actions festives. Une cérémonie rehaussée par la présence des autorités locales.