Afrique: CAN 2025 - La RDC bat le Bénin par un score de 1 but à 0

La République démocratique du Congo a réalisé une opération précieuse en dominant le Bénin (1-0), ce mardi 23 décembre 2025. Et ce, lors de la troisième journée de la phase de groupes de la CAN 2025. Au stade Al Madina de Rabat, les Léopards ont su faire parler leur réalisme dans un match disputé, marqué par des moments de tension, des décisions contestées et une fin haletante.

C"est à 12h30 que le coup d'envoi de la rencontre a été donné sous l'arbitrage du Sud-Africain Abongile Tom. Les deux équipes ont entamé la partie avec prudence, prenant le temps de s'observer durant le premier quart d'heure.

Plus incisive en transition, la RDC s'est montrée la plus dangereuse. Après plusieurs alertes, notamment signées Theo Bongonda et Mbuku, les Congolais ont trouvé l'ouverture à la 16e minute. La RDC a continué à pousser, réclamant même un penalty, sans succès.

Le Bénin a tenté de réagir par des coups de pied arrêtés et quelques incursions, mais a manqué de précision dans le dernier geste. La première période s'est achevée sur ce court avantage congolais.

Au retour des vestiaires, le match a gagné en intensité. Un but de Bakambu a été refusé pour hors-jeu, tandis que les Guépards multipliaient les changements pour relancer la machine. Il faut signaler que la rencontre a également été perturbée par une panne de la VAR à la 63e minute, suscitant de vives contestations côté béninois.

Solide défensivement la RDC, emmenée par Chancel Mbemba et Axel Tuanzebe, a résisté jusqu'au bout, malgré une forte pression adverse dans le temps additionnel. Pour ce match, le coup de sifflet final, intervenu à la 100e minute, a scellé un succès capital pour la RDC.

Grâce à cette victoire, elle conforte sa place dans le Groupe D et se rapproche des quarts de finale. Le Bénin, en revanche, est désormais dos au mur et devra impérativement réagir pour rester en course.