Cote d'Ivoire: Toumodi commune - Jules Nanglé, gagner pour prôner la cohésion

Séni Konan Jules Nanglé est le seul candidat indépendant de la circonscription électorale 021 Toumodi commune. Face aux candidats du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (Rhdp) et du Parti démocratique de Côte d'Ivoire-Rassemblement démocratique africain (Pdci-Rda), il espère créer la surprise en remportant le seul siège disponible.

Avec son suppléant, Yao Kouadio Ferdinand, il veut, après sa victoire, contribuer au vivre-ensemble et à la cohésion dans la cité des "Agoutis". « Je viens en candidat indépendant pour réconcilier Toumodi», a-t-il souligné, le 22 décembre, dans son quartier général de Toumodi. Cela, après avoir visité plusieurs localités.

Jules Nanglé est longuement revenu sur les raisons de sa candidature en tant qu'indépendant. « Je suis militant du Pdci-Rda depuis 30 ans. Je me suis lancé plusieurs fois dans la course, mais par respect pour les consignes et conseils que je recevais, j'ai été obligé, à chaque fois, de retirer ma candidature. Cette année, elle a été maintenue et j'irai jusqu'au bout », a-t-il fait savoir.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Jules Nanglé veut surtout être la voix des jeunes. « La campagne de proximité se passe bien. Les populations sont réceptives à mon message. J'ai bon espoir de gagner et ce sera pour le bien de Toumodi », a-t-il soutenu.