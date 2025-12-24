Cote d'Ivoire: Abobo - Coulibaly Mamadou, le défenseur des importateurs de véhicules

23 Décembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jean Bavane Kouika

Le candidat indépendant et tête de la liste "Osons le changement" à Abobo, Coulibaly Mamadou, une fois élu, compte s'investir dans la révision de la loi sur l'importation des véhicules et la prise en charge des enseignants du privé par l'État.

Il a déclaré qu'il connaît mieux les populations d'Abobo parce qu'il est lui-même un enfant d'Abobo. « Nous sommes des fils d'Abobo. Pour représenter un peuple, il faut le connaître, vivre avec lui et comprendre ses attentes et ses besoins. Nous connaissons nos parents, leurs réalités et leurs aspirations », a-t-il expliqué.

Le candidat indépendant a indiqué que la population d'Abobo est jeune aux 2/3 pratiquement. Et ce sont des transporteurs majoritairement. D'où la nécessité de la révision de cette loi qui va changer le mode de vie des populations.

Coulibaly Mamadou a noté que la loi actuelle limitant à cinq ans l'âge des véhicules importés pénalise les chauffeurs et les entrepreneurs locaux. « Cette loi empêche le renouvellement du parc automobile », a-t-il soutenu, annonçant que sa liste compte proposer une révision du délai d'importation de cinq à dix ans, afin de faciliter l'accès à des véhicules de meilleure qualité et améliorer la mobilité à Abobo.

