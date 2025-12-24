Cote d'Ivoire: Abengourou commune - Nintané Mamadou, l'indépendant qui veut créer la surprise

Le candidat indépendant Nintané Mamadou veut créer la surprise. Très proche des populations et très au fait des réalités quotidiennes, il bénéficie du soutien des habitants de la cité royale. Rencontré, hier, à son Qg, au quartier Baoulékro, à Abengourou, il n'a pas hésité à le dire de vive voix.

« C'est une candidature de conviction. C'est parce que nous sommes sûr de notre victoire que nous nous sommes engagé. La chance et des éléments pour la victoire sont de notre côté. Si ce n'était pas le cas, on ne se serait pas lancé dans la course. Nous avons fait toutes les simulations possibles ainsi que des sondages qui nous donnent vainqueur », a-t-il indiqué.

Pourquoi est-il si sûr de sa future victoire ? « Je suis une personnalité politique qui passe la majeure partie de son temps aux côtés des populations d'Abengourou. C'est cela mon atout. Nous sommes toujours resté en contact avec cette population. On a toujours vécu ensemble les moments de peine et de joie », répond-il sans ambages.

« Sûr et certain » de sa victoire, il assure qu'au-delà du rôle classique du député, il entend s'investir comme « un agent de développement ».