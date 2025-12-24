Cote d'Ivoire: Abengourou commune - Nintané Mamadou, l'indépendant qui veut créer la surprise

23 Décembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Marcel Appena

Le candidat indépendant Nintané Mamadou veut créer la surprise. Très proche des populations et très au fait des réalités quotidiennes, il bénéficie du soutien des habitants de la cité royale. Rencontré, hier, à son Qg, au quartier Baoulékro, à Abengourou, il n'a pas hésité à le dire de vive voix.

« C'est une candidature de conviction. C'est parce que nous sommes sûr de notre victoire que nous nous sommes engagé. La chance et des éléments pour la victoire sont de notre côté. Si ce n'était pas le cas, on ne se serait pas lancé dans la course. Nous avons fait toutes les simulations possibles ainsi que des sondages qui nous donnent vainqueur », a-t-il indiqué.

Pourquoi est-il si sûr de sa future victoire ? « Je suis une personnalité politique qui passe la majeure partie de son temps aux côtés des populations d'Abengourou. C'est cela mon atout. Nous sommes toujours resté en contact avec cette population. On a toujours vécu ensemble les moments de peine et de joie », répond-il sans ambages.

« Sûr et certain » de sa victoire, il assure qu'au-delà du rôle classique du député, il entend s'investir comme « un agent de développement ».

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.