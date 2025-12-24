Cote d'Ivoire: Abengourou commune/Brédou Brédou - « La proximité d'abord, les meetings ensuite »

Le député sortant d'Abengourou commune, Brédou Brédou, rempile. Candidat Pdci-Rda à sa propre succession, il s'est lancé dans la campagne avec force. Mais, pour lui, le succès passe par la proximité avec les populations, avant de s'engager véritablement dans les grands rassemblements.

« C'est une campagne de proximité que je mène. Nous faisons du porte-à-porte. Nous avons été toujours proches des populations. Nous entendons l'être toujours. Il s'agit de rencontrer les jeunes, les femmes et de tous les groupements de personnes. Là où les gens sont, nous tapons la porte pour leur parler en B2B », a-t-il indiqué, rencontré dans un collège au quartier Plateau d'Abengourou, à la faveur d'un tournoi de football, le 21 décembre.

Ce jour-là, il a fait savoir que la veille, il avait procédé au lancement de sa campagne à la mythique Place de la solidarité. « Dans la matinée du dimanche, je suis allé prier à l'église. Je suis aussi allé voir des chrétiens évangéliques ainsi que d'autres communautés », révèle-t-il.

Brédou Brédou assure également être très engagé dans sa commune et envers le peuple ivoirien qu'il souhaite servir à nouveau « avec détermination » au sein de l'hémicycle.