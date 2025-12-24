Cote d'Ivoire: Toumodi sous-préfecture - Assassi Kouadio pour le bien-être des paysans

Kouadio Koffi Assassi Marcel est l'un des sept postulants au poste de député de la circonscription électorale 022 Angoda, Djékanou, Kpouèbo, Kokumbo, communes et sous-préfectures, Toumodi sous-préfecture. Il a pour suppléant Kouamé Tanoh Mathias.

Le combat que veut mener Assassi Kouadio à l'hémicycle, c'est pour le bien-être des paysans. Exerçant dans le domaine agricole, il a axé sa campagne sur le porte-à-porte et surtout les visites dans les champs, pour encourager les agriculteurs et leur dire qu'il se bat pour leur cause.

« Je veux être la voix des paysans, leur porte-parole. Je souhaite que tous les acteurs du monde agricole de Toumodi acceptent cette candidature en votant massivement pour moi, afin que je défende leurs intérêts à l'Assemblée nationale », a-t-il indiqué après une rencontre avec la chefferie de Toumodi.

« Si je suis élu, au soir du 27 décembre, je plaiderai pour les agriculteurs », a-t-il relevé. Assassi Kouadio dit avoir un message simple. « Le Président Houphouët-Boigny nous a laissé un héritage qui est de cultiver la terre. C'est pourquoi il a dit que le succès de ce pays repose sur l'agriculture. C'est un bel héritage à préserver », a-t-il soutenu.

« Le monde agricole doit voter pour moi, pour que je sois son ambassadeur à l'Assemblée nationale », a-t-il confié.