Cote d'Ivoire: Toumodi sous-préfecture - Assassi Kouadio pour le bien-être des paysans

23 Décembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Edgar Yeboue

Kouadio Koffi Assassi Marcel est l'un des sept postulants au poste de député de la circonscription électorale 022 Angoda, Djékanou, Kpouèbo, Kokumbo, communes et sous-préfectures, Toumodi sous-préfecture. Il a pour suppléant Kouamé Tanoh Mathias.

Le combat que veut mener Assassi Kouadio à l'hémicycle, c'est pour le bien-être des paysans. Exerçant dans le domaine agricole, il a axé sa campagne sur le porte-à-porte et surtout les visites dans les champs, pour encourager les agriculteurs et leur dire qu'il se bat pour leur cause.

« Je veux être la voix des paysans, leur porte-parole. Je souhaite que tous les acteurs du monde agricole de Toumodi acceptent cette candidature en votant massivement pour moi, afin que je défende leurs intérêts à l'Assemblée nationale », a-t-il indiqué après une rencontre avec la chefferie de Toumodi.

« Si je suis élu, au soir du 27 décembre, je plaiderai pour les agriculteurs », a-t-il relevé. Assassi Kouadio dit avoir un message simple. « Le Président Houphouët-Boigny nous a laissé un héritage qui est de cultiver la terre. C'est pourquoi il a dit que le succès de ce pays repose sur l'agriculture. C'est un bel héritage à préserver », a-t-il soutenu.

« Le monde agricole doit voter pour moi, pour que je sois son ambassadeur à l'Assemblée nationale », a-t-il confié.

