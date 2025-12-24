Niger: Banques - La BOA Niger annonce une baisse significative de son résultat net en 2025.

Le Conseil d'Administration de BOA-NIGER, réuni le 18 décembre 2025, informe le marché et ses actionnaires qu'il anticipe, pour l'exercice 2025, une baisse significative du résultat net de la banque, supérieure à 50% par rapport à l'exercice précédent, selon un communiqué établi le 23 décembre 2025 par la direction de cet établissement bancaire.

Selon la direction de la BOA Niger, la difficile conjoncture économique que traverse le pays n'a pas épargné la banque qui a vu ses encours de crédits reculer de 20% et a dû effectuer un important effort de provisionnement, impactant fortement sa capacité bénéficiaire.

« Malgré cette conjoncture, soulignent les responsables de l'établissement, la banque poursuit sa stratégie de conquête des financements des PME avec plus de 1 100 crédits distribués. »

De l'avis toujours de la direction de la BOA Niger, la banque confirme néanmoins la solidité de ses fondamentaux financiers et rassure ses clients quant à l'appui du Groupe BANK OF AFRICA à sa filiale BOA-NIGER.