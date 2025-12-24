Cote d'Ivoire: Hausse de 38% du résultat net de la société CFAO Mobility Côte d'Ivoire au 3ème trimestre 2025

A l'issue du 3ème trimestre 2025, le résultat net de la société CFAO Mobility Côte d'Ivoire, qui distribue des véhicules automobiles, a connu une progression de 38% par rapport au 3ème trimestre 2024.

Ce résultat net s'est élevé à 1,488 milliard de FCFA contre 1,077 milliard de FCFA au 30 septembre 2024. Quant au chiffre d'affaires, il affiche une augmentation de 6,751 milliards de FCFA avec une réalisation de 44 milliards de FCFA contre 37 milliards de FCFA au troisième trimestre 2024.

Durant la période sous revue, la société a vendu 2 942 véhicules contre 2 594 au 30 septembre 2024. Ce qui fait dire aux responsables de l'entreprise que « CFAO Mobility affiche une progression de sa part de marche, atteignant 41,7% contre 39,2% au troisième trimestre 2024. »

Le résultat d'exploitation connait, de son côté, une hausse de 44% à 2,266 milliards de FCFA contre 1,577 milliard de FCFA au 30 septembre 2024.

Le résultat financier est en revanche déficitaire de -161 millions de FCFA contre -165,107 millions de FCFA au troisième trimestre 2024 (-2,65%).

En ce qui concerne le résultat des activités ordinaires, le rapport d'activité de la société indique une progression soutenue de 49,05% avec une réalisation de 2,105 milliards de FCFA contre 1,412 milliard de FCFA au 30 septembre 2024.

Le résultat avant impôts suit la même tendance à 2,111 milliards de FCFA contre 1,428 milliard de FCFA au 3ème trimestre 2024.

Sur les perspectives de leur société, les responsables de CFAO Mobility Côte d'Ivoire avancent que sauf évènements majeurs et compte tenu du portefeuille de commandes en leur possession, elles sont stables pour le dernier trimestre 2025.