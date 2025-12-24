Afrique: Zohran Mamdani surprend les supporters des Lions de l'Atlas dans un restaurant marocain

Le maire élu de New York, Zohran Mamdani, a surpris dimanche des supporters des Lions de l'Atlas qui suivaient, dans un restaurant marocain de la ville, le match d'ouverture de la CAN 2025 opposant la sélection nationale aux Iles des Comores.

Autour de plats authentiquement marocains et dans une bonne ambiance, le premier maire musulman de la mégapole américaine a partagé la ferveur et la passion du ballon rond avec les supporters marocains du quartier d'Astoria où se situe le restaurant et qui abrite une importante communauté marocaine et arabe.

"Nous avons eu l'honneur d'accueillir Zohran Mamdani pendant le match du Maroc" face aux Iles des Comores, a écrit la propriétaire du restaurant sur les réseaux sociaux, où la vidéo du maire élu de la Big Apple suivant le match de la sélection marocaine a été largement partagée.

Ce moment de partage avec Zohran Mamdani, qui assumera ses fonctions de maire de New York à partir du 1er janvier prochain, renseigne sur le respect des cultures qui se côtoient dans la ville la plus peuplée des Etats-Unis.

A cette occasion, les supporters marocains, drapés des couleurs nationales, ont suivi avec une grande fierté la cérémonie d'ouverture de haute facture de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN-Maroc 2025) qui s'est déroulée au Stade "Prince Moulay Abdellah" à Rabat.

Ils ont également célébré avec émotion et joie la victoire des coéquipiers d'Ayoub El Kaabi face aux Coelacanthes des Iles des Comores.