Maroc: Baisse soutenue des taux d'incidence du cancer du col de l'utérus

Les taux d'incidence du cancer du col de l'utérus ont enregistré une baisse soutenue ces dernières années, a indiqué, lundi à Rabat, le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Amin Tahraoui.

En réponse à une question orale à la Chambre des représentants sur "la lutte contre la propagation du cancer du col de l'utérus", M. Tahraoui a affirmé que cette pathologie occupe actuellement la quatrième place chez les femmes avec un taux de 6,5% et une incidence avoisinant 8,3 cas pour 100.000 femmes, alors qu'elle occupait la deuxième place avec un taux de 12,8% et une incidence de 13,46 cas pour 100.000 femmes.

Ces chiffres constituent un indicateur clair de l'efficacité des politiques publiques adoptées, a précisé le ministre, notant que son département a fait de la lutte contre le cancer du col de l'utérus une priorité nationale, à travers son intégration dans le Plan national de lutte contre le cancer 2020-2029, conformément aux engagements internationaux du Maroc et aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) visant à l'éradiquer en tant que problème de santé publique.

La stratégie nationale repose sur trois axes complémentaires, dont le premier concerne la prévention, grâce à l'intégration de la vaccination contre le papillomavirus humain dans le Programme national de vaccination depuis 2022, ainsi qu'aux campagnes de sensibilisation et d'information, a-t-il ajouté.

Cette stratégie comprend également le dépistage précoce à la faveur d'un Programme national bien ficelé ciblant les femmes âgées de 30 à 49 ans, mis en oeuvre dans 61 préfectures et provinces, avec le dépistage précoce d'environ 500.000 femmes par an et le renforcement du réseau avec 59 centres de référence en matière de santé reproductive, a noté le ministre.

Le troisième axe porte sur la prise en charge et le traitement de plus de 1.000 cas précancéreux par an, ainsi que la fourniture de traitements spécialisés dans 12 centres régionaux d'oncologie, en plus de deux pôles de référence dans les centres hospitaliers universitaires de Rabat et Casablanca, conformément aux protocoles thérapeutiques nationaux actualisés.

M. Tahraoui a également relevé que cette approche intégrée, fondée sur la prévention, le dépistage précoce et la prise en charge thérapeutique, a permis d'obtenir des résultats concrets qui se traduisent par une baisse constante des taux d'incidence du cancer du col de l'utérus et une amélioration des chances de traitement et de guérison.

Réaffirmant l'engagement de son département à poursuivre et à renforcer ces efforts, il a souligné que la vaccination constitue un choix sanitaire responsable, étayé par des preuves scientifiques récentes et les recommandations des organisations internationales de santé publique.