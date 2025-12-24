Congo-Brazzaville: Tournoi national de cohésion et de fraternité - BMC et Grain de Sel consacrés

La compétition s'est achevée, le 22 décembre, au gymnase Michel-d'Ornano par les victoires de BMC en seniors hommes et Grain de Sel en seniors dames.

L'équipe s'est imposée en finale devant CFJSO (27 - 20) au terme du temps réglementaire. A la mi-temps BMC menait (12 -7). La Jeunesse sportive de Kinshasa a completé le podium. Chez les dames, Grain de Sel a créé la sensation en dominant la formation de la Direction générale de la sécurité présidentielle (DGSP) sur le score de (23-16). A la mi-temps, le réalisme de Grain de Sel lui permettait de mener (12-8). La troisième place est revenue à l'Interclub de Brazzaville.

Au terme de la compétition, la Dynamique le Réveil du handball congolais n'a pas lesiné sur les moyens pour primer les meilleurs athlètes. Christ Lekoudila de la Tsongolaise et Andrecia Tsoumou de Grain de Sel ont été respectivement sacrés meilleurs buteurs de la compétition. Le garçon a inscrit 62 buts et la fille 43 buts. Josué Ndion de CFJSO et Andrecia Tsoumou de Grain de Sel sont les meilleurs joueur et joueuse du tournoi pendant que Staline Balekali de BMC et Mispa Ngolo de Grain de Sel sont les meilleurs gardien et gardien. Des téléviseurs de 32 pouces et un ballon leur ont été donnés en signe de récompense. Le TP Mazembe chez les dames et Sangha sport en version masculine sont les équipes les plus fair-play de la compétition .

Ce tournoi débuté le 12 décembre a connu une participation record de 40 équipes dont trois venant de la République démocratique du Congo. Chaque équipe a reçu une enveloppe d'un million de francs CFA. Mis à part celle de la RDC dont les montants ont varié par rapport à la provenance. TP Mazembe a reçu 3 millions contre deux pour la JSK et l'AS Police de Kinshasa.

Le tournoi a permis de promouvoir le vivre-ensemble et d'incarner les valeurs de cohésion et de fraternité. Le tournoi a permis « aux athlètes de rêver, de viser les étoiles, de raviver la flamme de l'espérance, un des objectifs poursuivis par la Dynamique le Réveil du handball congolais », a expliqué Christelle Colombe Bouaka Milandou, la coordonnatrice de la dynamique dont l'objectif est de placer l'athlète au centre de son action. « L'athlète a des droits inaliénables et il faut le former, lui offrir les conditions idéales pour la pratique du sport de haut niveau », a t-elle ajouté. La dynamique que dirige le général Serges Oboa a fait un don de deux salons en cuir pour équiper le siège d'Interclub. Le club ayant mis ses installations pour l'organisation de la compétition.

En marge du tournoi, la dynamique a organisé un briefing des nouvelles règles de jeu aux dirigeants et entraîneurs des équipes par les arbitres Ludovic Nzihou et Cyprien Loufoua le 11 décembre, sans oublier l'organisation d'une session de formation par l'expert Chérubin Kodia autour des questions portant sur l'impact des nouvelles règles de jeu, sur l'entraînement de handball, la détection et la formation du jeune handballeur et la planification de l'entraînement des jeunes débutants.