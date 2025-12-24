Congo-Brazzaville: Présidentielle 2026 - Le MCDDI porte son choix sur Denis Sassou N'Guesso

Pour son candidat à l'élection présidentielle de 2026, le Mouvement congolais pour la démocratie et le développement intégral (MCDDI) a jeté son dévolu sur le chef de l'Etat. Le comité départemental de Brazzaville de ce parti de la majorité présidentielle a invité Denis Sassou N'Guesso à se déclarer candidat, le 22 décembre, à l'issue de la 2e session extraordinaire.

« Conscients de notre engagement et soucieux de l'avenir de notre jeunesse, ainsi que la stabilité de notre pays face aux enjeux internes et externes, nous nous tenons unis et cohésifs derrière le président de la République. A l'instar des troupes militaires qui n'attendent que le mot d'ordre de leur commandant pour passer à l'action, les militants du comité MCDDI-Brazzaville n'attendent que l'acte de candidature du chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso », relève la déclaration lue par le président du comité MCDDI-Brazzaville, Martinien Régis Ulrich Bocko.

Le comité MCDDI justifie son choix sur le président de la République, entre autres, par le respect du pacte politique, mais aussi et surtout du fait qu'il est le garant de la paix, de la stabilité politique et acteur majeur dans la promotion du vivre-ensemble.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette unité, a renchéri le comité MCDDI Brazzaville, n'est pas symbolique, elle crée une énergie qui « galvanise, transforme la tension en force positive et fait de nos chants traditionnels un rituel de victoire avant même le lancement du scrutin de mars 2026 ». Pour atteindre cet objectif, le MCDDI a lancé une quête destinée à soutenir la probable candidature du chef de l'Etat. «Excellence M. le président de la République, il ne reste plus qu'à vous de faire acte de candidature. Pour joindre l'acte aux paroles, nous lançons une quête pour soutenir votre candidature afin de matérialiser notre ambition et votre dynamisme. Ensemble, unis par l'alliance PCT-MCDDI, socle de l'unité nationale, nous vous réitérons notre engagement, notre confiance et notre espérance », a conclu le comité MCDDI-Brazzaville.